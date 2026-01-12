Новости

Опрос: в каком настроении начинают рабочий год россияне

Начало нового года становится для многих россиян временем, когда обостряется усталость от профессиональной деятельности. Согласно данным исследования, проведенного Level Group, каждый десятый опрошенный признался, что именно в этот период наиболее остро ощущает симптомы выгорания, связанные со своей текущей работой, пишет ТАСС. 

Более того, треть респондентов (29%) разделяет мнение, что январь является наиболее сложным месяцем в карьере. В то же время, другая треть (29%) придерживается противоположного взгляда, считая этот период благоприятным для спокойного планирования и старта новых проектов с обновленной энергией. Для 36% участников опроса январь не отличается от других месяцев и воспринимается как обычное рабочее время.

Значительная часть россиян с удовольствием продлила бы отдых даже после новогодних праздников. Почти четверть (24%) респондентов хотели бы взять в это время отпуск. Однако реализовать это намерение удается не всем: лишь 5% уже запланировали такой отдых, тогда как 6% столкнулись с финансовыми ограничениями, а 13% не получили одобрения на дополнительный отпуск со стороны руководства.

Исследование, в котором приняли участие более 1200 жителей российских городов-миллионников, было проведено методом онлайн-опроса.

