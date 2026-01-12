Начало нового года становится для многих россиян временем, когда обостряется усталость от профессиональной деятельности. Согласно данным исследования, проведенного Level Group, каждый десятый опрошенный признался, что именно в этот период наиболее остро ощущает симптомы выгорания, связанные со своей текущей работой, пишет ТАСС.

Freepik

Более того, треть респондентов (29%) разделяет мнение, что январь является наиболее сложным месяцем в карьере. В то же время, другая треть (29%) придерживается противоположного взгляда, считая этот период благоприятным для спокойного планирования и старта новых проектов с обновленной энергией. Для 36% участников опроса январь не отличается от других месяцев и воспринимается как обычное рабочее время.

Значительная часть россиян с удовольствием продлила бы отдых даже после новогодних праздников. Почти четверть (24%) респондентов хотели бы взять в это время отпуск. Однако реализовать это намерение удается не всем: лишь 5% уже запланировали такой отдых, тогда как 6% столкнулись с финансовыми ограничениями, а 13% не получили одобрения на дополнительный отпуск со стороны руководства.

Исследование, в котором приняли участие более 1200 жителей российских городов-миллионников, было проведено методом онлайн-опроса.