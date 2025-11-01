Банк России готовит новые правила, которые ограничат доходы банков от продажи полисов кредитного страхования. Как следует из проекта «Стандарта кредитного страхования», с которым ознакомился «Коммерсантъ», регулятор намерен навести порядок в этой сфере и повысить прозрачность условий для заемщиков.

Freepik

По данным источников газеты на страховом рынке, документ уже направлен страховым компаниям для обсуждения. Стандарт должен охватывать все виды кредитного страхования — индивидуальные и коллективные — и будет действовать на всей территории России.

Регулятор предлагает установить меры против навязывания страховок, а также ввести оценку их «клиентской ценности» и контроль качества продаж. Ключевое нововведение — ограничение агентских комиссий банкам, включая «неформальные» выплаты, которые сегодня, по словам участников рынка, могут достигать 70–85% от стоимости полиса.

Сейчас комиссии и тарифы по кредитному страхованию жизни варьируются от 0,2% до нескольких процентов от суммы кредита. По оценке финансового аналитика Андрея Бархоты, банки нередко используют страховые программы как инструмент для компенсации снижения процентных ставок.

«На фоне смягчения денежно-кредитной политики банки могли бы снижать ставки сильнее, но часть дохода перекладывают в страховую премию», — отмечает эксперт.

Помимо ограничения комиссий проект включает запрет на установление предельного возраста страхователя.