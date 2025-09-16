Банк России планирует доработать систему защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестиционных платформах и рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы устранить регуляторный арбитраж при покупке схожих финансовых инструментов. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка регулятора на 2026–2028 годы.

Алексей Никольский / РИА Новости

Так, на рынке ЦФА разработают механизмы тестирования, подобные тем, что применяются на рынке ценных бумаг. Одновременно с введением процедуры отменят лимиты на сделки для неквалифицированных инвесторов. Сейчас он составляет 600 тыс. руб.

В частности, будет уточнен механизм расчета годового лимита для инвестиций в форме займов, предоставляемых неквалифицированными инвесторами через платформы. Это расширит их возможности и поможет удовлетворить спрос на финансирование, в том числе со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, подходы к определению доступных ЦФА для таких инвесторов модернизируют с дифференциацией по трем категориям в зависимости от степени доступности для разных типов участников, аналогично регулированию на рынке ценных бумаг:

ЦФА, которые могут приобретаться исключительно квалифицированными инвесторами;

ЦФА, которые могут приобретаться неквалифицированными инвесторами в рамках определенного Банком России лимита;

ЦФА, которые могут приобретаться неквалифицированными инвесторами без ограничений.

В решениях о выпуске ЦФА также введут обязанность указывать возможность приобретения квалифицированными инвесторами.