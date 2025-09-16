Банк России планирует создать и развивать саморегулируемые организации (СРО) на рынке ломбардов, чтобы оптимизировать надзор за отраслью, сообщает «Интерфакс». Сейчас в реестре регулятора зарегистрированы 11 СРО, включая НАУФОР и Союз микрофинансовых организаций «Мир».

Brooks Leibee, Unsplash

Банк России планирует заняться созданием и развитием саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ломбардов. Это предусмотрено проектом Основных направлений развития финансового рынка на 2026–2028 годы.

Регулятор отмечает, что внедрение СРО позволит оптимизировать надзорную нагрузку на рынок ломбардов, сделав контроль более эффективным и структурированным.

СРО на финансовом рынке представляют собой некоммерческие организации в форме ассоциаций или союзов, объединяющие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в определенной сфере.

В настоящий момент в реестре ЦБ числятся 11 СРО, включая Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), Союз микрофинансовых организаций «Мир» и Всероссийский союз страховщиков.