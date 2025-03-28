Банк России включил «Озон банк» в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Перечень опубликован на сайте регулятора. Общее число участников списка сократилось с 23 до 18.

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Так, из перечня были исключены МТС банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк «ФК Открытие», банк «Центр-инвест», Росбанк и «Ак барс».

Центробанк обновляет список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг ежегодно. Ранее для получения этого статуса было необходимо соответствовать одному из четырех критериев, в частности иметь долю не менее 2% в одном из федеральных округов:

по операциям по расчетным и кредитным картам;

по количеству эмитированных карт;

по количеству применяемых для осуществления операций с использованием платежных карт банкоматов и платежных терминалов;

по объему переводов электронных денежных средств электронных переводов денежных средств.

В 2024 году Банк России добавил к этим критериям параметры по объему операций через Систему быстрых платежей (СБП) и наличию статуса системно значимого банка.