Сохранение ключевой ставки в России на высоком уровне в 21% — рекордном для страны — требуется для того, чтобы инфляция хотя бы к 2026 году вернулась на плановый уровень в 4%. Соответствующее пояснение дал Центробанк по итогам заседания совета директоров 21 марта.

«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — уточняется в пресс-релизе регулятора.

ЦБ рассчитывает, что с учетом такой политики годовая инфляция «снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем».

При этом в сообщении подчеркивается, что если динамика дезинфляции даже с высокой ключевой ставкой не будет обеспечивать достижения цели в 4%, Банк России рассмотрит вопрос о ее повышении.

По данным ЦБ, за два первых месяца 2025 года рост цен с поправкой на сезонность заметно снизился, составив в среднем 9,1% в пересчете на год по сравнению с 12% в IV квартале 2024 года. Показатель же базовой инфляции составил в среднем 10,2% (12,1% в предыдущем квартале).

Инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен, что является следствием неизменно высокого внутреннего спроса. А рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля. В результате годовая инфляция по оценке на 17 марта составила 10,2%.

С июля 2020 по март 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ находилась на уровне 4,25%, что стало абсолютным минимумом за последние 12 лет (с 2013 года). Это решение было обусловлено необходимостью поддержать российскую экономику в условиях пандемии COVID-19 и низкой инфляцией. Ставка 4,25% стимулировала кредитование и инвестиции, смягчая негативные последствия кризиса и поддерживая деловую активность.