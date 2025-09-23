Банк России приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 руб., которая сохранит привычную сиренево-фиолетовую гамму для удобства распознавания. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. Дизайн продолжит традиции образца 1997 года, чтобы облегчить адаптацию населения к обновленным денежным знакам.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — Пятигорску. Эксперты региональной рабочей группы по символике банкнот сформировали предварительный список достопримечательностей еще в 2022 году.

В конце сентября 2025 года консультативный совет регулятора составит окончательный список достопримечательностей для размещения на банкноте, после чего варианты вынесут на общественное онлайн-голосование.

Сейчас купюра номиналом 500 руб. имеет дизайн образца 1997 года с модификациями. Она выполнена в сиренево-фиолетовой гамме и посвящена Архангельску, а также Северо-Западному федеральному округу. На лицевой стороне изображен памятник Петру Великому в Архангельске на фоне морского-речного вокзала и парусного корабля. На оборотной — Соловецкий монастырь с видом на Святое озеро.

фото: сайт Центробанка РФ

Изначально разработку новой купюры планировали на 2024 год, но ее перенесли. По словам Белова, временная приостановка позволила Банку России завершить работу над тысячерублевой банкнотой, которую регулятор планирует представить в конце года.