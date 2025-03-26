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ЦБТ занялся адаптацией тарифов по биометрии для бизнеса

ЦБТ занялся адаптацией тарифов по биометрии для бизнеса

Центр биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), работает над адаптацией тарифной модели использования системы к реалиям закона о борьбе с кибермошенничеством. Там считают, что эта мера позволит исключить возможность оформления микрозайма на человека без его ведома.

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В ЦБТ напомнили, что закон о противодействии кибермошенничеству, принятый Госдумой 25 марта, предусматривает несколько новых сценариев применения биометрии. Один из них предполагает подтверждение микрофинансовой организацией (МФО) личности заемщика с помощью «Госуслуг» и по биометрии при дистанционном оформлении микрозайма.

По мнению экспертов ЦБТ, мера позволит исключить возможность оформления такого кредита на человека без его ведома. В центре также отметили, что при очном оформлении микрозайма подтверждение личности по биометрии не потребуется.

В пресс-службе организации сообщили, что бизнес предлагал корректировку стоимости взаимодействия коммерческих организаций с государственной системой. В частности, речь шла о разработке тарифов, учитывающих новые сценарии применения биометрии. «Сейчас ЦБТ работает над адаптацией тарифной модели к новым реалиям», — сообщили там.

В ЦБТ отметили также, что поправками предусмотрено поэтапное внедрение онлайн-идентификации при оформлении микрозаймов. Это позволит участникам рынка адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям. В частности, предлагается распространить требования по онлайн-идентификации на малые МФО только с 1 марта 2027 года, на крупные МФО — с 1 марта 2026 года.

Также в пресс-службе рассказали, что онлайн-платформы в добровольном порядке смогут подключиться к Единой биометрической системе для защиты своих пользователей и реализации новых сервисов. В числе перспективных разработок — онлайн-продажа тонизирующих напитков с подтверждением возраста по биометрии.

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