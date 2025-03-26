Центр биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), работает над адаптацией тарифной модели использования системы к реалиям закона о борьбе с кибермошенничеством. Там считают, что эта мера позволит исключить возможность оформления микрозайма на человека без его ведома.

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В ЦБТ напомнили, что закон о противодействии кибермошенничеству, принятый Госдумой 25 марта, предусматривает несколько новых сценариев применения биометрии. Один из них предполагает подтверждение микрофинансовой организацией (МФО) личности заемщика с помощью «Госуслуг» и по биометрии при дистанционном оформлении микрозайма.

По мнению экспертов ЦБТ, мера позволит исключить возможность оформления такого кредита на человека без его ведома. В центре также отметили, что при очном оформлении микрозайма подтверждение личности по биометрии не потребуется.

В пресс-службе организации сообщили, что бизнес предлагал корректировку стоимости взаимодействия коммерческих организаций с государственной системой. В частности, речь шла о разработке тарифов, учитывающих новые сценарии применения биометрии. «Сейчас ЦБТ работает над адаптацией тарифной модели к новым реалиям», — сообщили там.

В ЦБТ отметили также, что поправками предусмотрено поэтапное внедрение онлайн-идентификации при оформлении микрозаймов. Это позволит участникам рынка адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям. В частности, предлагается распространить требования по онлайн-идентификации на малые МФО только с 1 марта 2027 года, на крупные МФО — с 1 марта 2026 года.

Также в пресс-службе рассказали, что онлайн-платформы в добровольном порядке смогут подключиться к Единой биометрической системе для защиты своих пользователей и реализации новых сервисов. В числе перспективных разработок — онлайн-продажа тонизирующих напитков с подтверждением возраста по биометрии.