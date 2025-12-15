Джеймс Кэмерон, режиссер «Аватара» и «Титаника», — один из немногих режиссеров-миллиардеров в мире, и свое состояние он заработал почти исключительно на кассовых сборах своих фильмов. Его фильмы собрали почти $9 млрд, а личное состояние оценивается в $1,1 млрд, пишет Forbes. Однако сам Кэмерон отрицает свой миллиардерский статус, утверждая, что для этого нужны «сделки, которых не было».

Джеймс Кэмерон. Фото: Алексей Власов/РИА Новости

Его карьера — это постоянный риск и перфекционизм. Он неоднократно жертвовал своими гонорарами и делился будущей прибылью со студиями, лишь бы сохранить полный творческий контроль над проектами.

Например, на съемках «Титаника», когда бюджет превысил $200 млн, он предложил вернуть свой режиссерский гонорар. Этот риск оправдался: фильм стал самым кассовым в истории и принес ему около $150 млн прибыли.

Кэмерон не просто использует технологии — он их создает. Для первого «Аватара» не существовало нужных инструментов, поэтому он потратил миллионы на разработку собственных 3D-камер и систем захвата движения.

Эти инвестиции окупились: «Аватар» собрал почти $3 млрд, а его сиквел «Путь воды» — $2,3 млрд. Предстоящий «Аватар: Огонь и пепел», по прогнозам, может принести ему лично около $200 млн.

Несмотря на коммерческий успех, его фильмы часто остаются без внимания крупных кинопремий. Новый «Аватар» не был номинирован на «Золотой глобус» в основных категориях, но, кажется, это не волнует режиссера. Для него важнее кассовые сборы и возможность реализовывать свои технологические амбиции.

Так миллиардер ли Кэмерон? Если судить по цифрам — да. Но, возможно, он прав, утверждая обратное: его состояние — не результат стремления к богатству, а побочный продукт одержимости создавать то, что до него считалось невозможным.

Он вкладывает миллионы в рискованные проекты, глубоководные исследования и экологические инициативы, покупая себе не роскошь, а свободу творить. В этом смысле он не типичный миллиардер, а творец, для которого деньги — всего лишь инструмент для реализации следующей большой идеи в кино.