Центральный банк России ответил в своем Telegram-канале на вопросы россиян, присланные в специальный бот организации. Первую часть интервью регулятор посвятил опасениям по поводу заморозки вкладов. Центробанк назвал эту перспективу вредным мифом и объяснил, почему такой сценарий невозможен.

Идею о заморозке счетов вкладчиков представители ЦБ назвали абсурдной. В сообщении отмечено, что это действие будет грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами. Также подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

«Если заморозить вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то вкладчики откажутся держать деньги в банках. Это лишит банки возможности кредитовать экономику — сказано в сообщении. — Совершенно очевидно, что подобный шаг немыслим».

Представители банка сообщили также, что ЦБ не может использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией как альтернативу повышению ключевой ставки. «Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует банк».

Россияне высказали опасения, что накопленные на депозитах средства могут хлынуть на рынок и это приведет к гиперинфляции. В ЦБ назвали их беспочвенными.

Представители пояснили, что готовность граждан сберегать средства на депозитах напрямую зависит от соотношения ключевой ставки и ожиданий людей по будущей инфляции.

Банк России отметил, что будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются. Такая политика поддержит привлекательность депозитов. В результате на рост потребления будет влиять использование большей доли доходов, что не помешает снижению инфляции.

В ЦБ также ответили на вопрос, откуда возьмутся деньги для выплаты высоких процентов по вкладам. Они выплачиваются за счет доходов, которые банк получает от кредитования. Причем ставки по кредитам превышают ставки по вкладам.

На данный момент на банковских счетах и депозитах граждане и компании разместили 121 трлн руб. Этими средствами банки финансируют портфель кредитов на 126 трлн руб., а также вложения в корпоративные облигации еще на 7 трлн руб. Доходы банков от кредитов и облигаций — это надежный источник средств для выплаты процентов по вкладам, отметили в Банке России.

Ранее о возможности заморозки вкладов россиян заявлял директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Российские депутаты назвали его слова безответственными. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также исключила такой сценарий.