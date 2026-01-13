Центральный банк России представил новый цифровой сервис, предназначенный для сбора анонимных сообщений о возможных нарушениях на финансовом рынке.

Freepik

С помощью этого инструмента можно информировать регулятор о случаях использования инсайдерской информации, манипуляциях с активами или сговоре участников торгов, которые могут влиять на рыночную волатильность.

Сервис, доступный на официальном сайте Банка России, позволяет пользователям не только описать ситуацию, но и прикрепить подтверждающие документы — скриншоты, файлы или другие материалы. Это должно помочь аналитикам регулятора в первичной оценке информации.

Отмечается, что обратная связь с заявителем, а также выплата какого-либо вознаграждения за предоставленные сведения не предусмотрены. Основная цель сервиса — сбор данных для дальнейшего анализа и, в случае выявления достаточных оснований, проведения проверок и принятия соответствующих мер надзорного характера.