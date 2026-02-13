Совет директоров Центрального банка России на первом в 2026 году заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5%.

13 февраля 2026 года состоялось первое в новом году заседание по ключевой ставке, на котором было принято решение снизить ее до 15,5%. Многие эксперты ожидали, что регулятор может оставить ставку без изменений, поскольку в начале года обычно наблюдается неопределенность по инфляционным тенденциям, и требуется время, чтобы оценить эффект уже проведенных корректировок.

Как заявила «Инку» Юлия Коршунова, генеральный директор инвестиционной платформы Hedlainer, снижение ключевой ставки показывает, что инфляция замедляется, а рынок входит в фазу мягкой денежно‑кредитной политики. Это сигнал к оживлению деловой активности и доступности капитала, убеждена она.

«Для бизнеса такое решение означает удешевление заемного капитала и рост инвестиционной активности, прежде всего в проектах со средним и длинным горизонтом. Для инвесторов снижение ставки постепенно уменьшает доходность безрисковых инструментов и повышает интерес к вложениям в реальный сектор экономики. Частные лица получают более доступные условия по кредитам и ипотеке, что поддерживает спрос и потребление».

В декабре 2025 Совет директоров Банка России решил уменьшить ключевую ставку на полпроцента, установив ее на уровне 16% годовых. Это стало очередным шагом в серии смягчений после того, как в предыдущие месяцы регулятор последовательно снижал ставку с рекордно высокой отметки в 21%.



Постепенное снижение ставки в 2025 году отражает улучшение ситуации с инфляцией, а также стремление смягчить условия кредитования для бизнеса и населения по мере стабилизации роста цен. Однако регулятор демонстрирует осторожность, поскольку инфляционные ожидания остаются повышенными, и преждевременное смягчение могло бы привести к усилению ценового давления.



