Совет директоров Центробанка на третьем в 2026 году заседании вновь принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 15% до 14,5% годовых.



Такой сценарий называли основным сразу несколько аналитических площадок, банков и брокеров. Консенсус складывался вокруг идеи продолжения осторожного цикла смягчения после февральского и мартовского снижений.

Эксперты объясняли это тем, что экономика заметно замедлялась, спрос в рыночных секторах оставался слабым, а инфляция двигалась ближе к целевому диапазону Банка России. На этом фоне сохранение ставки на уровне 15% выглядело бы слишком жестким сигналом для рынка.

Аналитики SberCIB ожидали уменьшения ставки до 14,5%, отмечая при этом, что риторика регулятора, скорее всего, останется осторожной из-за сохраняющихся проинфляционных рисков и внешней неопределенности. Похожую оценку давали и в Альфа-Банке, отмечая, что крепкий рубль и слабый экономический рост создавали условия именно для снижения на 0,5 п.п. до 14,5%.

Часть экспертов допускала и более мягкий сценарий — снижение сразу на 100 б. п. до 14%, но называла его менее вероятным. Такой вариант обсуждался как реакция на замедление экономики и охлаждение внутреннего спроса.

При этом сохранялся и консервативный сценарий — пауза и сохранение ставки на уровне 15%, если Банк России сочтет инфляционные риски все еще высокими. Однако именно этот вариант считался второстепенным.

Как пояснил «Инку» Дмитрий Исаков, основатель инвестиционной платформы Lender Invest, снижение ставки на 50 пунктов — это логическое продолжение политики, которое ЦБ начал еще с осени прошлого года. По его мнению, такому решению поспособствовали 4 фактора:

Инфляционная динамика, которая опережает мартовские прогнозы ЦБ. Годовая инфляция опустилась до 5,7%. Недельная инфляция две недели подряд составляет 0,01%;

Инфляционные ожидания населения, которые снизились до 12,9%, что является минимумом с октября 2025 года. Это снимает давление на спрос и дает Центральному банку пространство для маневра;

Охлаждение экономики. Комплексный индекс деловой активности ушел в отрицательную зону впервые за последние полгода. Причем не только в гражданском секторе или промышленности, охлаждение коснулось и сферы услуг;

Крепкий рубль как самостоятельный дезинфляционный фактор.

«Надо понимать, что крепкий рубль — это большой подарок для Центрального банка с точки зрения того, что он сам по себе снижает уровень инфляционного давления. Именно на крепком рубле можно понижать ключевую ставку, потому что это не будет вызывать резких проинфляционных движений в экономике. Снижение ставки на 0,5 п.п. можно рассматривать как компромисс между задачей сдерживания инфляции и необходимостью поддержать экономическую активность», — уточнил Исаков.

Для бизнеса это подтверждение траектории, которую многие компании уже начали учитывать в финансовых моделях. Если цикл снижения начался, то обычно он развивается постепенно — от заседания к заседанию. В результате стоимость корпоративного кредитования может снизиться на 0,3–0,5 п.п. в течение ближайших недель.

Для малого и среднего бизнеса ставки по кредитам, вероятно, останутся в диапазоне 17–20%, что по-прежнему ограничивает инвестиционную активность.

На финансовом рынке реакция, вероятно, будет умеренно позитивной. Поскольку решение во многом ожидаемое, сильных движений ждать не стоит.

Для населения снижение ставки может немного поддержать рынок ипотеки и потребительского кредитования, но заметного перелома пока не произойдет: стоимость заемных средств все еще остается высокой.

