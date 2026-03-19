Военный конфликт между Израилем, США и Ираном грозит ростом стоимости зарубежных товаров для российских потребителей. По прогнозу владельца логистической компании Shopium Филиппа Глушенко, при затяжном кризисе импорт подорожает на 15–25%.

Ставки на авиаперевозки взлетели уже в первую неделю. Доставка из Китая в США выросла на 15%, из Юго-Восточной Азии в Европу — на 6%, с Ближнего Востока в Европу — на 8%. Три крупнейших грузовых авиаперевозчика региона Emirates Skycargo, Qatar Airways Cargo и Etihad приостановили полеты. На их долю приходилось около 13% мировых мощностей.

Россия оказалась в зоне особого риска. С весны 2022 года через ОАЭ шло до 60% параллельного импорта. Эмираты служили главным хабом для техники Apple, Dyson, Bosch, Philips, брендовой одежды, парфюмерии и автозапчастей для Volkswagen, Toyota, Nissan. Сейчас этот канал практически заблокирован.

Российские и белорусские авиакомпании не летают в ОАЭ до конца марта, поэтому грузы могли доставлять только местные перевозчики. После остановки их работы логисты перенаправляют потоки через Оман, но у него нет прямого сообщения с Россией. Транзит идет через Стамбул, Ташкент и Баку, что удлиняет маршруты и повышает стоимость.

Участники рынка уверяют, что товары с прилавков не исчезнут — часть поставок переориентируют на Китай. Однако весь «серый» импорт, проходивший через Эмираты, неизбежно станет дороже.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.