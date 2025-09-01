Стоимость подписчика (CPF) в сегменте B2B для ИТ-каналов в Telegram достигла 825 руб. против 376 руб. годом ранее, показав рост на 120%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование коммуникационного агентства iTrend, основанном на анализе более 100 тематических каналов и кейсах с бюджетом свыше 7 млн руб.

Unsplash

С 2022 года медиаинфляция в B2B ИТ-каналах мессенджера увеличилась на 457%. Для нативного продвижения CPM (цена за тысячу показов) выросла до 16,2 тыс. руб., а при использовании рекламных бирж добавляется наценка в 10–20%.

Тенденцию усиливает рост популярности Telegram, снижение порога входа в Telegram Ads (от €250 или постоплата без бюджета). Однако комиссия реселлеров Telegram Ads увеличилась с 15% до 20%. Кроме того, есть доплата за отдельные функции вроде добавления изображений (плюс 80% к стоимости).

По прогнозам, после ограничения рекламы в запрещенных соцсетях объем размещений в Telegram к концу 2025 года может вырасти на 50%, до 12,4 млрд руб.

В «Авито Рекламе» связывают рост цен с дефицитом инвентаря и высоким спросом бизнеса. Генеральный директор PR-агентства Comunica Михаил Умаров объясняет удорожание с узостью ИТ-аудитории и дефицитом качественных B2B-каналов.