Каждый двадцатый рубль выручки российской промышленности — словно призрак. Он формально заработан, но на счетах компании не оседает. Согласно данным экспертов, средний ущерб от корпоративного мошенничества составляет около 5% от оборота компаний. Под этой сухой цифрой скрывается целый спектр угроз — от банальной кражи активов до изощренных кибератак и халатности персонала, пишут «Ведомости».



Freepik

Реальные потери всегда оказываются больше суммы первоначального ущерба. К прямому хищению добавляются дорогостоящие простои производства, срочные затраты на восстановление систем и неизбежный удар по репутации. Для партнёров и клиентов компания, замешанная в скандалах, мгновенно теряет привлекательность.

Парадокс в том, что масштаб проблемы ощущается по-разному. Для промышленных гигантов 5% — болезненно, но не смертельно: диверсифицированный бизнес смягчает удар. А вот для средних и малых предприятий такая потеря может стать фатальной, особенно если учесть, что именно они чаще всего недооценивают риски и экономят на безопасности.

Особая группа риска — госкомпании и предприятия, работающие с технологиями двойного назначения. Здесь цена инцидента измеряется не только деньгами, но и потерей контрактов, гигантскими штрафами и утечкой стратегических данных.

Расходы на защиту от мошенничества сегодня — это не дань моде, а прагматичный расчет. Инвестиции в системы безопасности и целостность персонала становятся страховкой не только от финансовых потерь, но и от операционного коллапса и репутационных катастроф. В современной бизнес-реальности надежная внутренняя защита — это такой же актив, как технологическое лидерство или сильный бренд.