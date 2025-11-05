Курс биткоина опустился примерно на 7,4% и достиг отметки в $96 794 — минимума с середины октября, впервые с июня упав ниже $100 тыс. Этот разворот следует за недавним рекордным ралли и скоплением рисков в секторе криптовалют.

Unsplash

Общая картина выглядит так: за последний месяц биткоин потерял свыше 20% от своего пика. Эфириум (Etherium) и другие альткоины показали аналогичное снижение — иногда потери превышают 50% с начала года.

Почему? Во-первых, растущая стоимость доллара США делает инвестиции в рискованные активы менее привлекательными. Во-вторых, большое число заемных позиций (с плечом, когда инвестор берет деньги у брокера или биржи на покупку дополнительных активов) было ликвидировано, это усилило давление на рынок.

Что это означает для бизнеса? Во-первых, компании и стартапы, работающие с криптовалютами или принимающие их как средство оплаты, должны быть готовы к высокой волатильности, то есть лучше не держать все деньги в одном активе, не брать кредиты под инвестиции и заранее иметь «подушку» на случай убытков. Во-вторых, снижение доверия к криптовалютам может отразиться на планах привлечения инвестиций через токены или блокчейн-решения.

В частности, для инвесторов среднего и малого бизнеса это сигнал: не стоит рассматривать криптовалюту как гарантию роста без риска. Лучше относиться к ней как к дополнению к портфелю, а не к его основе. Ключевым здесь станет дифференциация активов и управление рисками.

Кроме того, снижение биткоина может временно снизить интерес к блокчейн-проектам и венчурным инвестициям в криптосектор, что влияет на стартап-экосистему и может отразиться на расходах компаний — поставщиков услуг в этой области.