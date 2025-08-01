Премиальный жилой комплекс SLAVA стал пионером в области интеллектуального управления пространством. Здесь впервые внедрили голосового помощника «Яндекс Алиса» в систему умного дома Ujin OS от разработчика «Юникорн». Это решение открывает жильцам новые возможности управления своим пространством.

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Благодаря интеграции ИИ-ассистента, обитатели комплекса получили доступ к расширенному функционалу. Они могут дистанционно управлять домофоном, создавать временные пропуска для гостей простой голосовой командой, заказывать такси с автоматическим оформлением доступа на территорию. Просмотр камер видеонаблюдения доступен как через мобильное приложение, так и с экранов «Яндекс Станции».

Разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. В ближайшее время система получит возможность автоматически открывать двери для ожидаемых посетителей в заранее назначенное время, что сделает процесс приема гостей еще более комфортным.



Проект SLAVA реализован в престижном Беговом районе, всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Белорусская». Комплекс возведен на территории бывшего часового завода. Первая очередь строительства уже введена в эксплуатацию и включает три жилых корпуса высотой от 8 до 17 этажей с подземным паркингом, общая площадь которых составляет 58,3 тыс. кв. м.

Светлана Перминова, генеральный директор компании «Юникорн», заявила, что их цель заключается в создании новых стандартов качества жизни, где передовые технологии работают на благо человека.

По мнению экспертов, этот инновационный проект наглядно демонстрирует, как современные разработки могут сделать повседневную жизнь более удобной, безопасной и технологичной.