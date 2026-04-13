Meta* создает цифрового двойника своего генерального директора Марка Цукерберга. Его виртуальный аватар сможет общаться с сотрудниками компании в режиме реального времени, пишет Financial Times (FT).

Проект — часть более широкой стратегии Meta по внедрению «персонального суперинтеллекта». Сейчас Meta* экспериментирует с аватарами, которые копируют манеры и стиль общения конкретных людей. В центре эксперимента — копия Цукерберга, который лично тестирует и обучает трехмерную модель.

Для создания аватара используют записи голоса, видео с выступлений и другие материалы. Это позволяет воспроизвести жесты, интонации и стиль общения. По замыслу, По замыслу, ИИ-двойник должен повысить вовлеченность сотрудников и создать эффект прямого общения с основателем компании. Источники FT уточняют, что проект находится на ранней стадии и развивается отдельно от других ИИ-направлений Meta*.

Цукерберг на личном примере показывает, насколько серьезно Meta* настроена на развитие искусственного интеллекта. Он тратит от пяти до десяти часов в неделю на написание кода для разных проектов и много времени проводит на технических совещаниях.

Идея ИИ-аватаров не нова: в сентябре 2023 года компания предлагала «оживлять» чат-ботов, придавая им внешность знаменитостей. Позже была запущена функция AI Studio, позволяющая пользователям создавать собственных ИИ-персонажей.

В прошлом году Meta* приобрела стартапы PlayAI и WaveForms, которые занимаются голосовыми технологиями. Аватар Цукерберга также будут обучать на записях его речи. В случае успеха эксперимента представители творческих профессий смогут создавать своих цифровых двойников для общения с аудиторией.

Внутренние процессы в Meta* все больше завязаны на искусственном интеллекте. Агентские инструменты вроде OpenClaw предназначены для автоматизации рутинных задач. Менеджеров по продуктам приглашают на контрольные испытания по программированию с использованием ИИ. Руководство утверждает, что тесты нужны для выявления пробелов в обучении, но сотрудники опасаются, что за ними последует новая волна сокращений.

* признана в России экстремистской и запрещена

