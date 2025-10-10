Сеть торговых центров «Мега» готовит запуск собственной онлайн-витрины на маркетплейсе «Мегамаркет». Проект позволит арендаторам торговых центров продавать товары онлайн под брендом «Мега».

Freepik

В рамках инициативы уже поданы заявки на регистрацию товарных знаков «Мега онлайн» для сфер электронной торговли и доставки. Запуск сервиса планируется до конца 2025 года.

Создание онлайн-витрины станет для «Меги» шагом в сторону омниканальной модели продаж, которая объединяет офлайн- и онлайн-форматы. Покупатели смогут заказывать товары арендаторов напрямую через маркетплейс, а также выбирать удобные способы получения — доставку или самовывоз из ближайшего ТЦ.

Подобный формат может стать новым направлением развития торговых центров в России. Он позволит повысить лояльность посетителей и компенсировать снижение трафика в офлайн-точках.

Сеть «Мега» управляет крупнейшими торговыми комплексами в России. После смены владельца в 2023 году компания активно развивает цифровые сервисы и ищет новые инструменты взаимодействия с арендаторами и покупателями.