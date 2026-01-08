В 2025 году количество российских туристов на Мальдивских островах выросло на 23,8% по сравнению с прошлым годом. Особенно вырос интерес к летнему отдыху: острова все чаще выбирают вместо подорожавшей Турции — цены стали сопоставимы.

Buddy An, Unsplash



Согласно данным министерства туризма Мальдив, с 1 января по 31 декабря 2025 года острова посетили 2 246 516 иностранных туристов, что на 9,8% больше, чем в 2024 году (2 046 615). Каждый восьмой турист на Мальдивах оказался из России.

Большинство туристов — (73,4%) останавливались в отелях-резортах на островах, 21,8% выбирали гестхаусы на местных островах, 2,1% отдыхали в городских отелях Мале, ещё 2,1% провели отпуск на круизных судах вокруг архипелага.

В ТОП-5 ключевых иностранных рынков Мальдив по итогам 2025 года вошли:

Китай — 329 428 визитов (+25,1% к показателям 2024 года)

Россия — 278 760 визитов (+23,8%)

Великобритания — 202 171 визит (+11,3%)

Германия — 167 822 визита (+6,7%)

Италия — 153 258 визитов (+5,2%)

Любопытно, что примерно 60% прироста иностранного турпотока на Мальдивах в 2025 году (+200 тыс. туристов по сравнению с 2024 годом) пришлись всего на два ключевых рынка: Китай (+66 тыс. туристов) и Россию (+53 тыс. туристов).