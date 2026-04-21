Китай стал самым популярным зарубежным направлением у россиян на майские праздники, вытеснив Турцию. Спрос на экскурсионные программы в этом году вырос на 121% — это рекордный показатель, следует из исследования сервиса онлайн-бронирования Tripster.

Основной спрос приходится на Пекин и Шанхай. На эти два мегаполиса приходится около 75% всех оплаченных заказов. Туроператоры также фиксируют рост интереса к другим китайским городам. Среди них — Гуанчжоу, Санья, Чэнду и Сиань.

Российских туристов привлекает сочетание известных достопримечательностей и локальной гастрономии. Сервисы бронирования подстраивают предложения под эти запросы. Руководитель отдела развития регионов Tripster Павел Неразников отметил, что предпочтения туристов меняются. По его словам, россияне стали чаще выбирать обзорные маршруты с акцентом на архитектуру и морские прогулки.

Спрос на экскурсии растет и в странах ближнего зарубежья. Белоруссия, Турция, Армения и Грузия остаются среди самых востребованных направлений.

Статистика бронирований показывает рост и в других странах региона. Количество оплаченных экскурсий в Минске выросло на 27% год к году. В Стамбуле показатель вырос на 13%. Ереван и Тбилиси показали рост туристического спроса на 14% и 11% соответственно.

