Онлайн-сервис путешествий Tutu.ru расширяет свои активы: компания стала владельцем бренда и домена Travel.ru — одного из самых известных и старейших туристических сайтов в российском интернете. Сделка оформлена через операционную компанию «Новые туристические технологии» (НТТ), сообщают «Ведомости».

Freepik

Travel.ru появился в конце 1990-х и долгое время оставался одним из ключевых информационных ресурсов для путешественников — с обзорами направлений, новостями отрасли и путеводителями. Именно благодаря этой «исторической» базе портал многие годы удерживал устойчивый трафик и узнаваемость бренда. Теперь этот актив переходит под управление Tutu.ru.

В этой компании сделку не комментируют, как и бывшие владельцы портала, однако на рынке считают, что речь может идти о покупке стоимостью не менее нескольких сотен млн руб.

Для Tutu.ru это не просто расширение портфеля: бренд Travel.ru способен усилить медиальное присутствие сервиса и привлечь аудиторию, ориентированную на контент о путешествиях, а не только на покупку билетов и бронирование услуг.

Интеграция Travel.ru в экосистему Tutu.ru может изменить расстановку сил в сегменте туристических медиа: у сервиса появляется собственная площадка с давней репутацией, которую можно развивать как источник трафика и инструмент для продвижения собственных продуктов. Как именно Tutu.ru будет использовать приобретенный портал, пока не раскрывается, однако на рынке ожидают перезапуск проекта и его технического обновления после смены владельца.