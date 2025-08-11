В Женеве идут напряженные переговоры, от которых зависит будущее нашей планеты. Представители 184 стран пытаются выработать первый в истории глобальный договор по борьбе с пластиковым загрязнением. Однако за четыре дня до окончания саммита ООН мир оказался расколот на два непримиримых лагеря, и подписание исторического соглашения находится под угрозой срыва.

Пластик стал неотъемлемой частью современной жизни, но его обратная сторона — это экологическая катастрофа. Микропластик находят повсюду: от вершин Эвереста до глубин Марианской впадины и даже в человеческом теле. Ежегодно в мире производится около 460 млн тонн пластика, и к 2060 году эта цифра может утроиться. Именно вопрос о контроле над производством и стал главным камнем преткновения.

С одной стороны находится так называемая «амбициозная» группа. В нее входят страны Европейского Союза, многие государства Африки и Латинской Америки, а также островные нации, которые буквально тонут в пластиковом мусоре. Они настаивают на том, что договор должен быть радикальным и включать в себя жесткие меры: полный запрет на самые опасные химические добавки и, самое главное, юридически обязывающее сокращение производства первичного пластика. Их позиция проста: бороться с мусором, не сокращая его производство, — это все равно что черпать воду из тонущей лодки, не заделав пробоину.

С другой стороны — «группа единомышленников». В этот блок входят в основном нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, Россия, Иран, а также США и Индия. Они выступают против любых ограничений на производство и хотят, чтобы договор фокусировался исключительно на управлении отходами и переработке. Их аргумент заключается в том, что пластик важен для экономики, а проблема заключается не в нем самом, а в том, как мы с ним обращаемся после использования.

Ситуация зашла в тупик. Проект договора раздулся с 22 до 35 страниц, а количество спорных моментов, взятых в квадратные скобки, выросло почти в пять раз, достигнув 1500. «У нас в тексте больше квадратных скобок, чем пластика в море», — мрачно пошутила еврокомиссар по окружающей среде Джессика Росвалл.

Наблюдатели опасаются, что из-за необходимости достичь консенсуса итоговый документ может оказаться беззубым и не содержать никаких реальных обязательств. Экологические организации призывают «амбициозные» страны сформировать большинство и принять сильный текст путем голосования, отказавшись от иллюзии всеобщего согласия.

В ближайшие дни в Женеву прибудут десятки министров, чтобы попытаться найти выход из тупика. У мира осталось всего несколько дней, чтобы «уравнять круг» и не упустить историческую возможность обуздать пластиковую чуму. Цена провала — умирающий океан и будущее, погребенное под горами мусора.