В 45 км к востоку от Каира строится новая столица Египта. Уже сейчас там расположились огромные залы для проведения различных мероприятий, президентский дворец и самая большая мечеть в Африке. Город, который пока что носит название Новая административная столица, возводится на 700 кв. км на большей частью неосвоенных землях между Каиром и Суэцем. Планируется, что после завершения строительства ее население составит более 6 млн человек.

Новая административная столица расположена вокруг центральной оси, которая начинается от Большой мечети на юге и заканчивается Народным парком и огромным комплексом президентского дворца на севере.

В центре города находится благоустроенная площадь. Вокруг нее расположены многочисленные арки, в некоторые из которых встроены сиденья, как на трибунах.

Рядом с площадью находится здание парламента Египта, а прямо над ним возвышается здание Палаты представителей страны, за ним расположился Сенат.

Фотограф Йохан Бласберг, запечатлевший Новую столицу, рассказал, что был поражен масштабами архитектуры и городской среды. «Это монументально и очень впечатляет, — поделился он. — Не думаю, что я когда-либо посещал город, который заставлял меня чувствовать себя таким маленьким и незначительным».

По словам Бласберга, город спроектирован так, что по нему практически невозможно перемещаться пешком. Также он отметил, что в столице нет тени, а дневная температура тут часто превышает 35 градусов по Цельсию.

О строительстве Новой административной столицы впервые было объявлено в 2015 году в рамках проекта Egypt Vision 2030, который возглавляет президент Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси.

Строительство многих ключевых зданий уже завершено, включая огромный президентский дворец и Большую мечеть, которая является крупнейшей в Африке, а также здание парламента и несколько правительственных министерств. Также были построены финансовый район с самым высоким зданием в Африке, получившим название Iconic Tower, и спортивный район со стадионом на 93 тыс. мест.

Город был спроектирован с целью снижения перенаселенности Каира, но его критиковали за то, что он ориентирован лишь на состоятельных граждан.

Фотограф также отметил, что Новая административная столица была спроектирована с учетом безопасности, что делает любое потенциальное восстание практически невозможным. Бласберг описал его архитектуру как неофараоновскую и футуристическую с «бруталистскими нотками».