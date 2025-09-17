Компания Uber ввела новую услугу по проведению сафари в национальном парке Найроби в Кении — единственной в мире подобной локации в черте столицы. Так сервис такси решил отметить десятилетие работы в этой стране.

Unsplash

Услуга ориентирована на бизнес-путешественников, желающих совершить короткое сафари во время пребывания в Найроби. В приложении Uber можно заранее забронировать трехчасовую экскурсию с гидом для наблюдения за львами, носорогами, буйволами и леопардами.

Стоимость дневного сафари составляет 25 тыс. кенийских шиллингов ($194), а ночного — 40 тыс. шиллингов ($310). Как отметили в Uber, открытие платформы для местных туроператоров и партнеров с автопарком создаст новые возможности заработка для владельцев транспортных средств и экспертов по сафари.

Bloomberg пишет, что туризм остается ключевым источником иностранной валюты для Кении. Эта отрасли составляет 10,4% от ВВП страны и обеспечивает 5,5% занятости. В 2023 году вклад Uber в экономику страны достиг 14,1 млрд шиллингов ($110 млн), из которых пятая часть пришлась на туристическую отрасль. Весь доход Кении от туризма составляет $4,3 млрд.