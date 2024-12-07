Новое исследование подчеркивает серьезный выбор, с которым сталкивается человечество в отношении изменения климата: решить кризис сейчас или потратить в четыре раза больше денег и ресурсов на его решение в будущем, когда экологические переломные точки уже будут пройдены.

Группа ученых из Тихоокеанской северо-западной лаборатории (PNNL) и Лос-Аламосской лаборатории (LANL) провела исследования, используя разные климатические модели и сценарии, связанные с таянием морского льда.

Переломные моменты представляют собой критические значения, при превышении которых крупные и значительные изменения становятся неизбежными, даже при устранении факторов, вызывающих эти изменения. В данном исследовании ученые проанализировали, когда таяние ледников в полярных областях станет неизбежным, даже если удастся остановить глобальное потепление.

«Вы либо несете расходы сейчас, прямо перед тем, как будет пройден порог, либо ждете, — говорит математик Парвати Кулот из PNNL. — А если вы будете ждать, то степень вмешательства, необходимая для возвращения климатической системы в прежнее состояние, резко возрастет».

Очевидно, что чем дольше продолжается изменение климата, тем сложнее будет вернуться назад. Поэтому исследователи попытались количественно оценить, насколько возрастут затраты после достижения критической точки, фокусируясь на потере морского льда.

Команда обнаружила, что с момента преодоления этой точки затраты могут увеличиться в четыре раза. Модели показывают, что если сейчас резкий рост затрат можно избежать, то после «периода превышения» ситуация значительно ухудшится, и расходы резко вырастут.

Исследователи подчеркивают, что не все последствия преодоления этих критических точек можно будет устранить. «Если к 2100 году мы потеряем весь морской лед, просто снизить выбросы до уровней 2024 года будет недостаточно, — говорит Кулот. — Возможно, нам придется сократить выбросы, возвращаясь к уровням, которые существовали до 2024 года — эту асимметрию важно учитывать при выборе дальнейшего пути».

Хотя каждая критическая точка отличается и формируется под воздействием множества факторов, исследователи считают, что все они имеют общие основные принципы. Команда уверена, что их выводы о морском льде могут быть применимы и к другим ситуациям, таким как исчезающие коралловые рифы или вырубка тропических лесов.

Существует и положительный момент. Подобные исследования могут позволить более точно выявлять и прогнозировать критические точки по мере их приближения. Это могло бы помочь избежать их, хотя человечество не особо, прислушивается к предупреждениям ученых. «Мы обладаем значительными знаниями о климатической системе, — заявляет Кулот. — Однако не можем с уверенностью сказать, насколько мы близки к переломному моменту».

Недавнее исследование показало, что парниковые газы выходят из вечной мерзлоты на севере Арктики из-за повышения температур. Эти замороженные почвы от Аляски до Сибири содержат вдвое больше углерода, чем в атмосфере, что составляет сотни миллиардов тонн, которые хранились там веками. Таким образом, таяние вечной мерзлоты привело к выделению углерода в виде углекислого газа и метана.