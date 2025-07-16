Исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук (SEAS) разработали роботизированную платформу, вдохновленную поведением калифорнийских черных червей. Эти мягкие роботы-черви способны сплетаться в единый клубок и действовать как коллективный организм. Они способны физически кооперироваться для преодоления сложных препятствий.

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В природе тысячи червей сбиваются в клубок, который ведет себя как единое целое. Ученые воссоздали этот принцип. Каждый робот длиной около 30 см сделан из синтетического полимера и имеет внутреннюю воздушную камеру. Когда в камеру подается давление, робот сворачивается. Если несколько роботов сворачиваются рядом, они сплетаются в клубок, который может передвигаться как по суше, так и по воде.

Проект, возглавляемый старшим научным сотрудником Джастином Верфелем, получил награду за лучший доклад на международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации. Долгосрочная цель исследования — изучить динамику группового поведения, возникающего из-за физического сцепления. Ученые хотят понять, может ли такое сцепление служить каналом для координации и коммуникации между роботами.

Такие «клубки» роботов в будущем смогут выполнять сложные задачи. Например, исследовать большие пространства, преодолевать разрывы в поверхностях, перемещать объекты или взбираться на здания. Это открывает новые возможности в области поисково-спасательных операций, строительства и освоения труднодоступных территорий.

В настоящее время команда работает над созданием беспроводной версии роботов, которая будет управляться с помощью микрофлюидики и сможет действовать полностью автономно. Исследование получило федеральную поддержку от Национального научного фонда и Национальных институтов здравоохранения США.

