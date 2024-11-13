В 1979 году считалось, что черноногий хорек вымер, но спустя более 40 лет ученые клонировали вид от последних выживших диких особей. Один из клонов родил двух здоровых детенышей — самца и самку. В настоящее время популяция насчитывает 350 особей, но их будущее зависит от разведения в неволе.

Антония, мама двух малышей, была клонирована от черноногого хорька (Mustela nigripes), который умер в 1988 году в зоопарке Сан-Диего. В том же году специалисты по охране природы в США начали программу их разведения в неволе, используя всего 18 зверьков, выловленных в дикой природе из небольшой инбредной популяции, обнаруженной в 1981 году в Вайоминге.

Сегодня после многочисленных перезаселений в дикой природе обитает около 350 черноногих хорьков, и эти животные страдают от низкого генетического разнообразия, болезней, потери среды обитания и сокращения численности основной добычи этого вида — луговых собак.

Некоторые эксперты утверждают, что будущее вида теперь зависит от разведения в неволе и клонирования. Антония была клонирована из образца ткани, который содержал в три раза больше уникальных генетических вариаций, чем средний черноногий хорек, живущий в настоящее время в дикой природе.

«Внедрение этих ранее не представленных генов может сыграть ключевую роль в увеличении генетического разнообразия вида, что жизненно важно для здорового и долгосрочного восстановления», — говорится в пресс-релизе Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS).

Успешное воспроизведение клонированного исчезающего вида — это новая веха в генетических исследованиях, доказывающая, что технология может не только помочь восстановить генетическое разнообразие, но и обеспечить будущее размножение, открывая новые возможности для восстановления видов.

Теперь, когда вопрос с репродуктивной частью решен, начались проблемы с перезаселением. Вопрос, действительно ли клонирование может помочь восстановить исчезающие виды в дикой природе, остается весьма спорным. Появление на свет Антонии и рождение ее потомства — кульминация десятилетий дорогостоящей работы и нескольких неудачных попыток. Некоторые ученые утверждают, что это время и деньги можно было бы использовать с большей пользой, сохраняя среду обитания или восстанавливая ареал дикой природы, который станет домом не только для одного вида.

Утрата среды обитания и конфликты между человеком и дикими животными — главные угрозы для большинства исчезающих видов во всем мире, и черноногие хорьки — не исключение, поскольку они пострадали от сельского хозяйства.

По словам эколога Дэвида Яховски, если среда обитания исчезнет, клонирование вымерших или находящихся под угрозой исчезновения животных, таких как странствующий голубь, тилацин, лошадь Пржевальского или шерстистый мамонт, будет напрасным.

«В ажиотаже вокруг этого нового инструмента мы должны сохранять сильную сосредоточенность на решении проблем, которые приводят к исчезновению или вымиранию большинства видов. — пишет Яховски. — Совершенно ясно, что одно только клонирование не может спасти исчезающие виды. Только когда мы восстановим и обеспечим надлежащую среду обитания и снизим вероятность конфликта между человеком и дикой природой, эти виды могут быть восстановлены».

Ранее глава Минприроды Александр Козлов объявил о скором создании в России пяти особо охраняемых природных территорий. Также планируется увеличить количество животных, которым нужно помочь восстановить численность, с 13 видов до 17.