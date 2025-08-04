Десятилетиями «плывущие камни» высохшего озера Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти, Калифорния, были одной из самых интригующих загадок геологии. Валуны весом до 300 кг каким-то образом перемещались по идеально ровной глиняной поверхности, оставляя за собой длинные, отчетливые борозды. Выдвигались десятки теорий: от ураганных ветров и магнитных полей до мистификаций. Но в 2014 году группа ученых из Института океанографии Скриппса наконец-то зафиксировала этот процесс, и реальность оказалась изящнее и удивительнее любых догадок.

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Исследователи под руководством Ричарда Норриса установили на камни GPS-датчики и разместили на озере метеостанцию. Они ждали несколько лет, и зимой 2013−2014 годов им улыбнулась удача. Ученые стали свидетелями уникального стечения обстоятельств, которое и заставляет камни двигаться. Все начинается с редких для Долины Смерти дождей, которые покрывают высохшее дно озера тонким слоем воды.

Далее наступают холодные ночи. Вода на поверхности замерзает, образуя тонкие, как оконное стекло, но очень большие «листы» льда. Днем, когда солнце начинает пригревать, этот лед тает и трескается, распадаясь на огромные плавучие льдины. Камни, вмерзшие у основания в этот лед, оказываются в ловушке.

И вот тут в игру вступает третий, ключевой фактор — легкий, но постоянный ветер скоростью всего 3−5 м/с. Этого ветра недостаточно, чтобы сдвинуть сам камень, но его с лихвой хватает, чтобы привести в движение гигантские ледяные «паруса», в которые вморожены валуны. Огромные ледяные панели начинают дрейфовать по тонкому слою талой воды под ними, увлекая за собой камни.

Двигаясь со скоростью всего несколько метров в минуту, камни пропахивают в мягкой глине дна озера свои знаменитые следы. Процесс длится от нескольких секунд до 15−20 минут, пока льдина не растает или не сядет на мель. За один такой «сеанс» камни могут проползти до 200 метров. Поскольку движение определяется ветром и ледяными полями, траектории камней могут быть параллельными, а могут резко менять направление, что и создавало основную загадку.

Это открытие, опубликованное в журнале PLOS ONE, стало триумфом терпеливого научного наблюдения. Тайна «плывущих камней» была разгадана не с помощью сложных теорий, а благодаря уникальному сочетанию воды, льда и ветра. Это поразительный пример того, как редкое и тонкое взаимодействие природных сил может создавать явление, которое кажется чудом.