Большинство людей знают о четырех основных группах крови: O(I), A(II), B(III) и AB(IV), а также о резус-факторе. Эта система, открытая более ста лет назад, кажется простой и понятной. Она спасла миллионы жизней благодаря возможности безопасного переливания. Однако мир гематологии гораздо сложнее. Помимо основной системы ABO, существуют десятки других, менее известных систем групп крови, определяемых уникальными антигенами на поверхности эритроцитов.

Иногда при исследовании крови врачи сталкиваются с аномалиями, которые не вписываются в существующие классификации. Это может быть связано с наличием очень редких антигенов или, наоборот, с отсутствием общепринятых. Такие случаи — настоящий вызов для медицины, ведь найти совместимого донора для обладателя уникальной крови практически невозможно. Недавно ученые столкнулись именно с такой загадкой.

Редчайшая в мире группа крови

Все началось 15 лет назад, в 2011 году. У жительницы Гваделупы, проживавшей в Париже, перед плановой операцией взяли анализ крови. Медицинский биолог Тьерри Пейрар обнаружил в ее образце «очень необычное антитело», которое реагировало на кровь других людей непредсказуемым образом. В то время ресурсы лаборатории не позволяли углубиться в изучение этого феномена, и тайна оставалась нераскрытой.

Годы шли, технологии развивались. В 2019 году ученые из Французского центра крови (EFS) вернулись к загадочному образцу. На этот раз в их распоряжении был мощный инструмент — высокопроизводительное секвенирование ДНК. Этот метод позволяет полностью «прочитать» генетический код человека и выявить даже самые незначительные мутации. Анализ показал, что у женщины имеется уникальная генетическая мутация, которая и обьясняла странное поведение ее крови.

Открытие оказалось настолько значительным, что в июне 2025 года Международное общество переливания крови (ISBT) в Милане официально признало существование новой, 48-й по счету, системы групп крови. До этого момента в мире было признано только 47 систем. Новая система получила название «Gwada negative» (Гвада-негативная), что является отсылкой к происхождению пациентки и благозвучно на разных языках.

В чем же уникальность этой крови? Дело в том, что у женщины отсутствуют определенные антигены, которые есть почти у всех остальных людей на планете. Из-за этого ее иммунная система вырабатывает антитела, которые будут атаковать эритроциты любой донорской крови. Это означает, что ей нельзя переливать кровь ни от одного известного донора в мире.

Эта женщина, которой на момент обнаружения аномалии было 54 года, является единственным известным носителем группы Gwada negative. «Она — единственный человек в мире, который совместим сам с собой», — говорит Тьерри Пейрар. Если ей когда-нибудь потребуется переливание, единственным выходом будет использование ее собственной, заранее заготовленной крови (аутодонорство).

Ученые установили, что эту редчайшую кровь женщина унаследовала от своих родителей. И у отца, и у матери был этот мутировавший ген, но в рецессивной форме, поэтому у них самих кровь была обычной. Ребенок же получил по одной копии мутации от каждого из родителей, что и привело к формированию уникального фенотипа. Сейчас исследователи надеются найти других людей с подобной кровью, ведь открытие новых групп крови позволяет обеспечить лучший уход за пациентами с редкими потребностями в трансфузиологии.