Исследование показало, что двуязычные дети, включая детей с аутизмом, обладают более сильными навыками исполнительных функций и лучшими способностями к восприятию перспективы. Исследователи предполагают, что постоянное владение двумя языками усиливает когнитивный контроль.

Исследование, проведенное в Колледже искусств и наук Университета Майами, показывает, что двуязычие дома может иметь когнитивные преимущества, особенно для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Исследовательская группа под руководством Селии Ромеро, аспирантки клинической психологии, а также доцента Линн Перри, профессора Майкла Алессандри и бывшего профессора университета Люсины Уддин изучила 112 детей в возрасте от 7 до 12 лет, включая как типично развивающихся детей, так и детей с аутизмом.

Их выводы показывают, что двуязычные дети, как правило, обладают более сильными навыками исполнительного функционирования. Это включает в себя лучший контроль импульсов и улучшенную способность переключаться между задачами по сравнению с одноязычными детьми.

«Мы обнаружили, что многоязычие связано с улучшением исполнительной функции, что, в свою очередь, связано с улучшением при симптомах аутизма, — сказала Перри. — Намеки на это уже были в литературе, но было интересно увидеть, насколько далеко идущими были эти различия в исследовании».

Результаты имеют большое значение, поскольку навыки исполнительного функционирования являются ключевой проблемой для детей с РАС. При этом они важны для всех детей, чтобы преуспеть в школе и позже на рабочем месте. Команда также обнаружила, что преимущества владения несколькими языками не ограничиваются детьми с аутизмом.

Ключевые особенности аутизма включают трудности в социальной коммуникации, ограничительное и повторяющееся поведение, а также трудности с исполнительными функциями. Это умственные процессы, которые помогают планировать, сосредотачиваться, запоминать инструкции и эффективно справляться с несколькими задачами.

При этом исполнительные функции развиваются и совершенствуются на протяжении всей жизни. Люди с аутизмом часто испытывают в этом трудности, что влияет на их способность справляться с повседневными задачами и адаптироваться к новым ситуациям.

В исследовании рассматривалось влияние многоязычия на основные симптомы аутизма, включая способность воспринимать другую точку зрения, ограниченное и повторяющееся поведение, а также социальную коммуникацию.

«Мы также обнаружили, что у детей, говорящих на нескольких языках, развиты навыки восприятия перспективы, или способность понимать мысли или точку зрения другого человека», — говорит Ромеро.

Предыдущие исследования предполагают, что ежедневный опыт переключения между двумя языками связан с улучшенным исполнительным контролем. Эта концепция также известна как «преимущество двуязычия» и является темой многочисленных споров.

«Если вам приходится жонглировать двумя языками, вам придется подавлять один, чтобы использовать другой. Идея в том, что торможение — или способность остановить себя от чего-либо — может быть усилено знанием двух языков», — сказала Уддин, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и директор Лаборатории мозговых связей и познания.

Ромеро поняла, что хочет исследовать эту тему, работая в нейробиологической лаборатории Уддин в кампусе, которая проводила исследования по визуализации мозга у детей с аутизмом. Она заметила, что некоторые двуязычные семьи не разговаривали со своими детьми на их родном языке, потому что считали, что для их ребенка изучение более одного языка может быть слишком сложным и вредным.

«Я начала исследовать это, чтобы дать семьям знать, что нет ничего плохого в том, чтобы их ребенок изучал другой язык, независимо от того, есть ли у него нарушение нейроразвития или нет, — сказала она. — Мы знаем это из исследований, но часто требуется время, чтобы донести это до семей, поэтому я надеюсь, что наше исследование поможет решить эту проблему».

Работая исполнительным директором Университетского центра аутизма и связанных с ним нарушений, Алессандри отметил, что этот вопрос часто возникает у родителей.

«Замечательно, что есть обоснованные исследования, подтверждающие нашу общую рекомендацию не ограничивать языковое воздействие детей в многоязычных семьях, — сказал он. — Это, несомненно, принесет чувство облегчения многим нашим семьям, живущим с близкими людьми с аутизмом».

Ромеро и Перри сейчас проводят дополнительные исследования с детьми дошкольного возраста, чтобы выяснить, влияет ли двуязычие на взаимодействие детей со сверстниками, которое имеет решающее значение для социального и когнитивного развития детей. А в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Уддин в настоящее время проводит крупное последующее исследование, чтобы дополнительно изучить влияние многоязычия на развитие мозга и когнитивных способностей у детей с аутизмом.

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