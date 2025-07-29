Микропластик, попадающий в организм человека преимущественно через пищу и воду, давно вызывает обеспокоенность ученых. Но недавно исследователи из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Цзинань (Китай) нашли удивительно простой способ снизить уровень его потребления.

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Авторы работы протестировали мягкую и жесткую водопроводную воду, предварительно добавив в нее частицы нано- и микропластика (НМП). После кипячения воду профильтровали, удаляя осадок. Оказалось, что в некоторых случаях, в зависимости от состава воды, удавалось устранить до 90% микропластика.

«Эта простая стратегия кипячения воды может обеззаразить НМП из домашней водопроводной воды и имеет потенциал для безвредного уменьшения потребления НМП человеком через воду», — отмечают авторы в статье.

Как работает «механизм накипи»

Наиболее высокая эффективность наблюдалась в жесткой воде, богатой минеральными солями. При нагревании в такой воде происходит естественное образование накипи — карбоната кальция. Он оседает в виде корки, захватывая фрагменты микропластика. Именно поэтому стенки чайников часто покрываются белым налетом — это не просто побочный эффект, а потенциальный фильтр.

Даже в мягкой воде, где концентрация карбонатов ниже, удавалось удалить около 25% микропластика. Исследователи подчеркивают, что извлеченные частицы можно легко удалить, используя простые фильтры, например сетку из нержавеющей стали, аналогичную той, что применяется для заваривания чая.

Ранее в питьевой воде уже находили следы полистирола, полиэтилена, полипропилена и полиэтилентерефталата — распространенных видов пластика, которые попадают в организм ежедневно. Чтобы проверить свою методику, ученые специально добавили в воду еще больше нанопластиков и все равно достигли значительного снижения их концентрации.

«Питье кипяченой воды, очевидно, является жизнеспособной долгосрочной стратегией для снижения глобального воздействия НМП, — пишут исследователи. — Однако это часто рассматривается как местная традиция и распространено лишь в некоторых регионах».

Пока науке неизвестно, насколько сильно микропластик вредит организму, но уже выявлены его связи с нарушениями в кишечном микробиоме и снижением устойчивости к антибиотикам. Именно поэтому команда подчеркивает важность продолжения исследований.

«Наши результаты подтвердили целесообразность стратегии снижения воздействия НМП на человека и заложили основу для дальнейших исследований с гораздо большим количеством образцов», — говорится в заключении.