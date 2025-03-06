Новая терапия стволовыми клетками CALEC продемонстрировала 92-процентный показатель успешности в регенерации роговицы и восстановлении зрения. Эта прорывная процедура все еще экспериментальная, но обещает огромные перспективы для тех, у кого ранее не поддавались лечению травмы глаз.

Расширенное клиническое исследование, в ходе которого проверялось новаторское экспериментальное лечение стволовыми клетками ослепляющих травм роговицы, показало, что лечение было осуществимо и безопасно у 14 пациентов, которые лечились и наблюдались в течение 18 месяцев, и была отмечена высокая доля полного или частичного успеха.

Лечение, известное как культивируемые аутологичные лимбальные эпителиальные клетки (CALEC), было разработано в Mass Eye and Ear, части системы здравоохранения Mass General Brigham. Процесс включает взятие стволовых клеток из здорового глаза с помощью небольшой биопсии, выращивание их в тканевой трансплантат в течение двух-трех недель, а затем хирургическую пересадку трансплантата на поврежденную роговицу.

«Наше первое испытание на четырех пациентах показало, что CALEC безопасен, а лечение возможно, — сказал главный исследователь Ула Юркунас, доктор медицины, заместитель директора службы роговицы в Mass Eye and Ear и профессор офтальмологии в Гарвардской медицинской школе. — Теперь у нас есть новые данные, подтверждающие, что CALEC более чем на 90% эффективен в восстановлении поверхности роговицы, что имеет существенное значение для людей с повреждениями роговицы, которые считались неизлечимыми».

Исследователи показали, что CALEC полностью восстановил роговицу у 50% участников при посещении через 3 месяца, а показатель полного успеха увеличился до 79% и 77% при посещении через 12 и 18 месяцев соответственно.

У двух участников, соответствующих определению частичного успеха через 12 и 18 месяцев, общий успех CALEC составил 93% и 92% через 12 и 18 месяцев. Трое участников получили вторую трансплантацию, один из них достиг полного успеха к заключительному визиту исследования. Дополнительный анализ воздействия на зрение показал различные уровни улучшения остроты зрения у всех 14 пациентов.

CALEC продемонстрировал высокий профиль безопасности, при этом не было серьезных событий ни в глазах донора, ни в глазах реципиента. Одно неблагоприятное событие, бактериальная инфекция, произошло у одного участника через восемь месяцев после трансплантации из-за постоянного использования контактных линз. Другие неблагоприятные события были незначительными и быстро разрешились после процедур.

Это остается экспериментальной процедурой и в настоящее время не предлагается в Mass Eye and Ear или какой-либо другой больнице США. Потребуются дополнительные исследования, прежде чем метод лечения будет представлен на федеральное одобрение.

Роговица — это прозрачный, внешний слой глаза. Ее внешняя граница, лимб, содержит большой объем здоровых стволовых клеток, называемых лимбальными эпителиальными клетками, которые поддерживают гладкую поверхность глаза. Когда человек получает травму роговицы, например, химический ожог, инфекция или другая травма, это может истощить лимбальные эпителиальные клетки, которые никогда не смогут регенерироваться. В результате дефицита лимбальных стволовых клеток глаз остается с постоянно поврежденной поверхностью, на которую невозможно провести трансплантацию роговицы, что является современным стандартом лечения для восстановления зрения. Люди с такими травмами часто испытывают постоянную боль и проблемы со зрением.

Одним из ограничений данного подхода как аутологичной терапии является то, что у пациента должен быть поражен только один глаз, чтобы можно было провести биопсию и получить исходный материал из непораженного здорового глаза.

«Наша будущая надежда — наладить аллогенный производственный процесс, начав с лимбальных стволовых клеток из нормального трупного донорского глаза, — сказал доктор Ритц. — Мы надеемся, что это расширит использование этого подхода и позволит лечить пациентов с повреждением обоих глаз».

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