Исследования показывают, что люди с одной из групп крови А имеют большую вероятность перенести инсульт в возрасте до 60 лет по сравнению с другими. Группы крови описывают богатое разнообразие химических веществ, находящихся на поверхности наших эритроцитов. Среди наиболее известных — те, что называются A и B, которые могут присутствовать вместе как AB, по отдельности или отсутствовать вообще как O.

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Даже в пределах этих основных групп существуют тонкие различия, возникающие из-за мутаций в ответственных генах. В исследовании, опубликованном в 2022 году, специалисты по геномике выявили четкую связь между геном подгруппы А1 и ранним возникновением инсульта.

Исследователи собрали данные из 48 генетических исследований, включавших около 17 тыс. человек с инсультом и около 600 тыс. контрольных лиц без инсульта. Все участники были в возрасте от 18 до 59 лет. Поиск по всему геному выявил два места, тесно связанных с ранним риском инсульта. Одно совпало с местом, где находятся гены группы крови.

Второй анализ конкретных типов генов группы крови показал, что у людей, геном которых кодировал вариацию группы А, риск инсульта до 60 лет был на 16% выше по сравнению с популяцией людей с другими группами крови. У людей с геном группы O1 риск был ниже на 12%. Однако исследователи отметили, что дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому нет необходимости в особой бдительности или скрининге в этой группе.

«Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А может быть связана с более высоким риском, — сказал старший автор и сосудистый невролог Стивен Киттнер из Мэрилендского университета. — Но это, вероятно, как-то связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды, а также с другими циркулирующими белками, каждый из которых играет роль в образовании тромбов».

Хотя результаты исследования могут показаться тревожными (например, группа крови может влиять на риск раннего инсульта), исследователи предлагают рассмотреть эти результаты в контексте.

Каждый год в США инсульт случается у чуть менее 800 тыс. человек. Большинство этих событий, около трех из четырех, случаются у людей в возрасте 65 лет и старше, причем риск удваивается каждое десятилетие после 55 лет.

Кроме того, люди, включенные в исследование, жили в Северной Америке, Европе, Японии, Пакистане и Австралии, при этом люди неевропейского происхождения составляли только 35% участников. Будущие исследования с более разнообразной выборкой могли бы помочь прояснить значимость результатов. «Нам определенно нужны дополнительные исследования, чтобы прояснить механизмы повышенного риска инсульта», — сказал Киттнер.

Еще один важный вывод исследования был сделан в результате сравнения людей, перенесших инсульт в возрасте до 60 лет, с теми, кто перенес его после этого возраста. Для этого исследователи использовали набор данных, включающий около 9,3 тыс. человек старше 60 лет, перенесших инсульт, и около 25 тыс. контрольных лиц старше 60 лет, не перенесших инсульт.

Они обнаружили, что повышенный риск инсульта у людей с группой крови А стал незначительным в группе людей с поздним инсультом, что позволяет предположить, что инсульты, происходящие в раннем возрасте, могут иметь иной механизм по сравнению с теми, которые случаются в более позднем возрасте.

Авторы утверждают, что инсульты у молодых людей реже вызываются накоплением жировых отложений в артериях (процесс, называемый атеросклерозом), а чаще всего — факторами, связанными с образованием тромбов. Исследование также показало, что у людей с группой крови B вероятность инсульта примерно на 11% выше.

Предыдущие исследования предполагают, что часть генома, кодирующая группу крови, называемая «локусом ABO», связана с кальцификацией коронарных артерий, которая ограничивает приток крови и приводит к сердечному приступу. Генетическая последовательность для групп крови A и B также связана с несколько более высоким риском образования тромбов в венах, называемым венозным тромбозом.

При повреждении кожи запускается процесс сворачивания крови, который помогает заживать ранам. Ранее ученые создали имплантат из крови, который ускоряет этот процесс, что позволяет более эффективно восстанавливать поврежденные кости.