Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Sex & Marital Therapy, показало, что признаки романтической любви, такие как постоянные мысли о партнере и сильные чувства, не оказывают существенного влияния на частоту половых контактов среди молодых людей. Его результаты опровергают давно устоявшееся мнение о том, что любовь естественным образом приводит к повышению сексуальной активности.

Предыдущие исследования предполагали, что сильная эмоциональная связь и страсть на ранних стадиях романтических отношений являются основой сексуального влечения. Хотя хорошо известно, что частота половых контактов обычно снижается по мере развития отношений и угасания страсти, намного меньше известно о том, какие факторы могут на нее влиять.

Исследовательская группа под руководством Адама Боде из Австралийского национального университета попыталась понять, что влияет на частоту сексуальных контактов у влюбленных. Они предположили, что меньшая продолжительность отношений, большая интенсивность чувств, меньшее количество обязательств и более гипоманиакальные черты — чрезмерных энергичности и увлеченности — будут связаны с более высокой частотой сексуальных контактов.

Для проверки этих гипотез исследователи опросили 720 сексуально активных молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет из 33 стран, которые сообщили о том, что влюблены. Участники предоставили информацию о продолжительности отношений, силе своих чувств, о том, как часто они думали о своем партнере, об уровне привязанности, а также о любых проявлениях гипомании.

Затем ученые использовали статистические модели для выявления связей в данных, варьируя переменные, которые, как известно, влияют на частоту сексуальных отношений, такие как возраст, сексуальная ориентация и состояние здоровья.

Удивительно, но исследование не обнаружило значимых ассоциаций между признаками любви и частотой половых контактов. Вся модель, включавшая 14 переменных, объяснила лишь 4,06% от изменения частоты занятия сексом. Это позволяет предположить, что другие факторы, не учтенные в исследовании, могут играть более значительную роль в этом вопросе.

Тем не менее некоторые известные факторы предсказывали частоту половых контактов. Например, участники старшего возраста сообщили, что занимаются сексом чаще, что противоречит некоторым предыдущим исследованиям. Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что более молодые участники имеют меньше личного пространства или меньше возможностей для сексуальной активности.

«Учитывая, что ни одна из интересующих нас переменных не была связана с частотой половых контактов в неделю, остается вопрос, какие факторы ответственны за вариативность сексуальной активности? — отметили Боде и коллеги. — Наиболее очевидным моментом является то, что в сексе участвуют двое, и поэтому оценки предикторов сексуальной активности только одного человека недостаточно для решения всего уравнения».

Исследование имеет и некоторые ограничения. Выборка ограничивалась молодыми людьми, которые были влюблены менее двух лет, что может не отражать весь спектр романтических отношений. Кроме того, определение понятия «секс» было оставлено на усмотрение участников. В то же время выборка была относительно однородной и состояла в основном из жителей демократических и благополучных стран.

Женщины, которые регулярно занимаются сексом, скорее всего, проживут дольше, говорится в репрезентативном исследовании. Результаты исследования получены на основе опросов и медосмотров мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет, проведенных в рамках Национального исследования здоровья и питания (NHANES).