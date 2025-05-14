Муссоны известны своей сезонностью, когда сухие месяцы сменяются периодами дождей. Тем не менее причины этой смены долгое время оставались непонятными. В недавнем исследовании был выявлен новый фактор: атмосфера может удерживать влагу дольше, чем считалось ранее.

Исследование, проведенное под руководством климатолога Аньи Катценбергер, акцентирует внимание на явлении, известном как «бистабильность», при котором атмосфера в зависимости от уровня солнечного нагрева может находиться в одном из двух состояний: влажном или сухом. Это состояние может сохраняться до тех пор, пока повышение уровня влажности не приведет к резкому переходу к дождю.

Ранее ученые связывали начало муссонного сезона с весенним нагревом суши, однако новые данные указывают на то, что в этом процессе имеет значение и другое обстоятельство: «память» атмосферы, формируемая за счет накопления водяного пара.

«Водяной пар может накапливаться на протяжении нескольких недель. Когда его уровень достигает определенной точки, это создает условия, способствующие образованию осадков», — пояснила климатолог. В исследовании использовалась специализированная климатическая модель, которая исключала влияние океанов, чтобы сосредоточиться на динамике атмосферы отдельно.

Около 2 млрд человек зависят от муссонных дождей, что делает изучение этой погоды особенно важным. Изменение режима муссонов может сильно повлиять на сельское хозяйство, водоснабжение и готовность к чрезвычайным ситуациям. Наиболее уязвимые регионы — Индия и Юго-Восточная Азия. Там климатические изменения могут усугубить проблемы, меняя условия атмосферных процессов.