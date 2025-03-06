Исследователи из Университета Аалто, Стэнфорда и Техасского университета A&M разработали модель, демонстрирующую, как смарт-часы могут помочь в ограничении распространения болезней путем выявления ранних физиологических признаков заражения. В их исследовании подчеркивается, что современные носимые устройства значительно улучшили способность реагировать на пандемии.

Изображение: Unsplash, Luke Chesser

Многочисленные исследования подтвердили, что носимые устройства способны распознавать физиологические маркеры различных заболеваний за несколько дней до их проявления у пользователя. Например, смарт-часы могут с точностью 88% определить, что человек заражен COVID-19, основываясь на таких параметрах, как дыхание, частота сердечных сокращений и температура тела. Для гриппа этот показатель достигает 90%, по словам Мерта Весинурма из университета Аалто. В среднем, когда люди осознают, что заболели, они сокращают социальные контакты на 66–90%, даже если это не пандемия.

Весинурм подчеркивает, что даже при низком уровне соблюдения рекомендаций, раннее предупреждение и изоляция от окружающих могут значительно снизить риск передачи болезни. Сокращение социальных контактов на 66–75% сразу после появления симптомов, как это обычно происходит при простуде, может привести к снижению передачи заболевания на 40–65% по сравнению с теми, кто изолируется только после появления симптомов.

Исследование подтверждает, что соблюдение общественных правил, особенно в условиях пандемий, может оказать значительное влияние на распространения заболеваний. Учитывая это, возникают вопросы о том, могут ли смарт-часы сыграть ключевую роль в предотвращении или минимизации потенциальных эпидемий, таких как H5N1, известный как птичий грипп.

Весинурм подчеркивает, что нет оснований полагать, что достижения в области технологий носимых устройств не могут быть применены для распознавания и управления такими инфекциями, как птичий грипп, обычная простуда и даже ВИЧ, особенно в сочетании с передовыми методами машинного обучения и другими данными пользователя.

Команда исследователей под руководством Весинурма сделала значительный шаг вперед в области эпидемиологии, объединив данные из разнообразных рецензируемых исследований и создав математическую модель, которая описывает механизмы распространения инфекционных заболеваний на уровне популяции.

Использование смарт-часов становится все более распространенным в повседневной жизни. Весинурм считает, что эти устройства могут сыграть ключевую роль в управлении пандемиями как на индивидуальном уровне, так и на уровне политики.

Смарт-часы и подобные носимые устройства уже имеют значительное количество пользователей, которые доверяют им и привыкли к их применению. Несмотря на то, что они в настоящее время не обладают полноценными диагностическими функциями, они могут предоставлять полезные данные, которые помогут пользователям принимать более обоснованные решения в условиях риска распространения инфекций. Например, получение ранних предупреждений от смарт-часов об изменениях в состоянии здоровья может стать сигналом для пользователей перейти к более предостерегающим мерам, таким как ношение масок или минимизация контактов с уязвимыми группами.

Такое раннее вмешательство может не только помочь сохранить здоровье близких, но и улучшить стратегическое планирование для государственных структур, предоставляя им мощный инструмент. Весинурм упоминает, что правительства могут рассмотреть возможность предоставления смарт-часов каждому желающему как рентабельное решение в условиях пандемии, хотя это поднимает ряд этических вопросов, касающихся конфиденциальности данных и уровня контроля.

Ранее Google объединилась с индийским стартапом в области искусственного интеллекта, чтобы развернуть биоакустическую модель здравоохранения для обнаружения заболеваний по звукам, издаваемым человеком.