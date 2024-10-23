Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что никотин из электронных и традиционных сигарет вредит здоровью сердечно-сосудистой системы. Электронные сигареты повреждают кровеносные сосуды, в то время как традиционные сигареты влияют на работу сердца. Новая методика исследования, применимая к людям, может привести к оценке здоровья сердца с помощью смартфона. Далее планируется провести испытания на людях.

Исследователи создают совместимые со смартфоном инструменты для оценки воздействия никотиносодержащих электронных сигарет. Недавнее исследование, проведенное учеными из Инженерной школы Витерби при Университете Южной Калифорнии в сотрудничестве с Медицинской школой Кека при Университете Южной Калифорнии, Институтом медицинских исследований Хантингтона (HMRI) и Калифорнийским университетом в Ирвайне, проливает свет на пагубное влияние электронных и традиционных сигарет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования показывают, что электронные сигареты повреждают кровеносные сосуды, а традиционные сигареты вредят в первую очередь сердцу.

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA), было проведено под руководством Рашида Алави, который в то время был аспирантом по специальности «машиностроение» в лаборатории Ниемы Пахлеван, заведующей кафедрой инженерии имени Гордона С. Маршалла в Университете Южной Калифорнии и членом Американской кардиологической ассоциации (FAHA). Пехлеван — ведущий специалист в области физики потоков для применения в медицинской диагностике и лечении, а также признанный новатор в области неинвазивных методов измерения для получения информации о здоровье сердца.

В исследовании применяется инновационный метод анализа на основе гидродинамики для измерения воздействия никотина через пар электронных сигарет и традиционный сигаретный пар. Хотя исследование проводилось на животных моделях, его можно применить и к людям, как это было сделано в других областях, включая сердечную недостаточность. Для людей можно использовать камеры смартфонов для выявления отклонений в работе сердечно-сосудистой системы.

Пехлеван объясняет, как происходит этот процесс. «Для применения на людях камера смартфона снимает изображение кожи шеи. Затем алгоритм извлекает расширение стенок сосудов из колебаний кожи, зафиксированных на снимках. Эта форма волны расширения отражает форму волны давления в крупных артериях, таких как сонная, где вязкоупругость стенок минимальна».

Результаты исследования показали, что никотиносодержащие электронные сигареты негативно влияют на сосудистую функцию и связь левого желудочка и артерий. Также было установлено, что традиционные сигареты значительно ухудшают сократительную функцию левого желудочка. Эти данные свидетельствуют о потенциальных долгосрочных последствиях для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Хотя электронные сигареты с никотином завоевали популярность как потенциальный способ бросить курить, их влияние на сердечно-сосудистое здоровье до сих пор оставалось малоизученным.

«Вейпинг с никотином вызывает ускоренное старение сосудистой системы. У людей есть идея, что электронные сигареты намного лучше традиционных, поэтому они бросают курить и пробуют электронные сигареты с никотином. Однако у электронных сигарет с никотином так много негативных эффектов, поэтому их нужно тщательно изучать», — говорит Пехлеван.

«Целью данного исследования было повышение осведомленности о вейпинге и его долгосрочном влиянии на сердечно-сосудистую систему», — говорит Алави, чья диссертация была признана лучшей в четверке лучших диссертаций USC Viterbi Best PhD Dissertation Award и который сейчас является постдокторантом James Boswell Postdoctoral Fellow в Калифорнийском технологическом институте и HMRI.

«Когда ухудшается состояние сосудов, это в конечном итоге сказывается на работе сердца. Мы хотим помочь людям принимать взвешенные решения о том, употреблять то или иное вещество или нет», — добавил Алави. По его словам, инструмент для смартфона может быть использован в конечном итоге и людьми, которые используют вейпы, чтобы они могли оценить, подвергаются ли они риску.

Метод собственных частот, который представляет собой новый метод анализа на основе гидродинамики, очень чувствителен к выявлению отклонений в сердечно-сосудистой системе, даже в большей степени, чем некоторые стандартные гемодинамические показатели. «Кроме того, интересно, что этот метод может быть применен в мобильных телефонах для оценки работы сердца», — сказал доктор Роберт Клонер, главный научный сотрудник HMRI и профессор медицины (клинический ученый) в Медицинской школе Кека при Университете Южной Калифорнии.

Этот подход обладает значительным потенциалом для применения на людях. Разработав новый, экономически эффективный метод выявления повреждений сердечно-сосудистой системы с помощью только измерения формы волны давления на сонной артерии (пульса на шее), исследование открывает путь к более быстрому, легкому и широкому распространению тестирования.



Ранее сообщалось о новом исследовании, проведенным учеными из Университета Небраски, которое показало, что в моче подростков в возрасте 13–17 лет, которые регулярно курят электронные сигареты, содержится на 30% больше свинца и в два раза больше урана по сравнению с их сверстниками, которые курят лишь изредка. Среди подростков, предпочитающих сладкие вкусы, а не ментоловые, биомаркеры урана были особенно высоки.