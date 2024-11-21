Американские ученые обнаружили один из древнейших живых организмов. Им оказалось дерево Пандо — клональный лес, разросшийся из тополя осинообразного. Природный объект находится в штате Юта, США. Гигантская роща площадью 43 гектара могла появиться задолго до окончания последнего ледникового периода, около 34 тыс. лет назад.

Хотя исследование еще не прошло рецензирование, оно позволяет сделать предположения о том, как долго существует эта клональная колония. По оценкам ученых, ее продолжительность жизни колеблется от нескольких тысяч до более миллиона лет.

Биологи уже обратили внимание на Пандо из-за его внушительных размеров. Некоторые считают его самым большим организмом на Земле. На первый взгляд может показаться, что тополя — это 47 тыс. отдельных деревьев. Однако все они имеют общее генетическое наследие и единую сеть взаимосвязанных корней. Это фактически делает их частями одного целого.

Рекордсменом по возрасту среди отдельно стоящих деревьев является безымянная остистая сосна в Белых горах Калифорнии. Ее возраст оценивается чуть более чем в 5 тыс. лет. Однако клональные организмы, такие как Пандо (от латинского pando — «распространяться») живут по иным принципам. Геном Пандо из триплетов хромосом не смешивается легко с другими в пределах его вида, ограничивая размножение растения бесполыми клонами, которые остаются в связке, прокладывая себе путь через окружающую среду.

Клональные организмы обладают способностью оставаться на одном месте, где их половые сородичи легко исчезают. Например, бесполое размножение позволило некоторым видам грибов выживать в одном месте в течение столетий как единая постоянная масса.

Чтобы установить реальный возраст Пандо, исследовательская группа собрала около 500 фрагментов корней, листьев и коры с его деревьев, а также образцы с других, неродственных осин, и секвенировала их ДНК. Применяя аналитические методы для отслеживания изменений, которые возникали с течением времени, исследователи выявили 4 тыс. генетических вариаций в различных образцах. Модели их мутаций рассказали интригующую историю, которая насчитывает примерно от 16 тыс. до 80 тыс. лет.

«Можно было бы ожидать, что деревья, которые расположены близко друг к другу пространственно, также ближе генетически, — сказала генетик из Чикагского университета Розенн Пино Хелене Кудиабор. — Но это не совсем то, что мы выяснили. Мы обнаружили пространственный сигнал, но он намного слабее, чем мы ожидали».

Дальнейшие исследования причин, по которым история мутаций сложилась таким образом, и того, как Пандо защищает свой геном, могут объяснить, почему это растение и другие подобные ему растения доживают до столь преклонного возраста. Учитывая опасения, что дни Пандо могут быть сочтены, крайне важно узнать как можно больше о способности растения справляться с любыми трудностями, которые могут ему преподнести люди и природа, говорят ученые.

Тем временем самые продаваемые деревья в мире — пихты, елки, сосны и секвойи, — оказались под угрозой исчезновения. Исследования показывают, что опасность угрожает не только местным лесам, но и целым экосистемам.