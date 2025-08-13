Под нашими ногами, на глубине около 700 километров, скрывается гигантский резервуар воды, объем которого в три раза превышает объем всех океанов на поверхности Земли. Это сенсационное открытие, сделанное группой ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе, меняет наши представления о круговороте воды на планете и происхождении жизни. Вода находится не в жидком виде, а «заперта» внутри редкого минерала под названием рингвудит.

Javier Miranda/Unsplash

Это открытие стало возможным благодаря анализу сейсмических волн от более чем 500 землетрясений. Сейсмографы по всей территории США фиксировали, как волны проходят сквозь недра Земли. Ученые заметили, что в переходной зоне мантии, на глубине от 410 до 660 км, сейсмические волны замедляются и как бы «запинаются». Компьютерное моделирование показало, что такое поведение волн можно объяснить только одним — наличием там породы, насыщенной водой.

Лабораторные эксперименты подтвердили эту гипотезу. Ученые воссоздали в лаборатории условия сверхвысокого давления и температуры, характерные для мантии, и обнаружили, что минерал рингвудит, который является основной породой на этой глубине, способен впитывать и удерживать в своей кристаллической структуре огромное количество воды — до 1,5% от своего веса.

«Это убедительное доказательство того, что глубоко под землей существует круговорот воды, охватывающий всю планету», — говорит геофизик Стив Якобсен, один из авторов исследования. Эта вода не статична. Процессы в мантии, такие как тектоника плит, могут заставлять рингвудит «плавиться» и высвобождать воду, которая затем может снова попасть на поверхность через вулканическую активность.

Это открытие имеет фундаментальное значение. Во-первых, оно предлагает новое объяснение происхождения океанов на Земле. Возможно, они не были «занесены» кометами и астероидами из космоса, а постепенно «просочились» из недр самой планеты на протяжении миллиардов лет.

Во-вторых, наличие такого огромного подземного резервуара играет ключевую роль в поддержании стабильного количества воды на поверхности, что является важнейшим условием для существования жизни. Этот скрытый «океан» действует как гигантский буфер, регулирующий уровень Мирового океана.

Открытие подземного океана в мантии — это настоящий прорыв в геологии. Оно показывает, что Земля — это единая, динамичная система, где процессы, происходящие на огромной глубине, неразрывно связаны с жизнью на ее поверхности.