Под нашими ногами, на глубине около 700 километров, скрывается гигантский резервуар воды, объем которого в три раза превышает объем всех океанов на поверхности Земли. Это сенсационное открытие, сделанное группой ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе, меняет наши представления о круговороте воды на планете и происхождении жизни. Вода находится не в жидком виде, а «заперта» внутри редкого минерала под названием рингвудит.
Это открытие стало возможным благодаря анализу сейсмических волн от более чем 500 землетрясений. Сейсмографы по всей территории США фиксировали, как волны проходят сквозь недра Земли. Ученые заметили, что в переходной зоне мантии, на глубине от 410 до 660 км, сейсмические волны замедляются и как бы «запинаются». Компьютерное моделирование показало, что такое поведение волн можно объяснить только одним — наличием там породы, насыщенной водой.
Лабораторные эксперименты подтвердили эту гипотезу. Ученые воссоздали в лаборатории условия сверхвысокого давления и температуры, характерные для мантии, и обнаружили, что минерал рингвудит, который является основной породой на этой глубине, способен впитывать и удерживать в своей кристаллической структуре огромное количество воды — до 1,5% от своего веса.
«Это убедительное доказательство того, что глубоко под землей существует круговорот воды, охватывающий всю планету», — говорит геофизик Стив Якобсен, один из авторов исследования. Эта вода не статична. Процессы в мантии, такие как тектоника плит, могут заставлять рингвудит «плавиться» и высвобождать воду, которая затем может снова попасть на поверхность через вулканическую активность.
Это открытие имеет фундаментальное значение. Во-первых, оно предлагает новое объяснение происхождения океанов на Земле. Возможно, они не были «занесены» кометами и астероидами из космоса, а постепенно «просочились» из недр самой планеты на протяжении миллиардов лет.
Во-вторых, наличие такого огромного подземного резервуара играет ключевую роль в поддержании стабильного количества воды на поверхности, что является важнейшим условием для существования жизни. Этот скрытый «океан» действует как гигантский буфер, регулирующий уровень Мирового океана.
Открытие подземного океана в мантии — это настоящий прорыв в геологии. Оно показывает, что Земля — это единая, динамичная система, где процессы, происходящие на огромной глубине, неразрывно связаны с жизнью на ее поверхности.