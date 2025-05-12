Миллиарды лет назад на поверхности Марса протекали реки и существовали озера. Новое исследование выяснило, что со временем, когда магнитное поле ослабло, а атмосфера истончилась, большая часть воды испарилась в космос, часть замерзла на полюсах, а та, что осталась до сих пор заперта в минералах на поверхности планеты.

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Процессы испарения, замерзания и взаимодействия с горными породами не могут объяснить, куда пропала вся вода, которая когда-то покрывала поверхность Марса. Исходя из расчетов, недостающего объема воды хватило бы, чтобы покрыть планету океаном глубиной до 800 м.

Одна из предлагаемых гипотез утверждает, что эта вода могла просочиться в земную кору. Во время ноахийского периода планета подвергалась сильным метеоритным бомбардировкам, что могло привести к образованию трещин, через которые вода уходила в ее недра.

В 2018 году посадочный модуль НАСА InSight успешно приземлился на Марсе с целью изучения внутренних слоев планеты при помощи высокочувствительного сейсмометра. Анализируя особый тип вибраций, известный как «поперечные волны», ученые обнаружили подземную аномалию: на глубине от 5,4 до 8 км находился слой, в котором эти вибрации распространялись медленнее.

4 млрд лет назад (слева вверху) на Марсе мог быть огромный океан. Но поверхностная вода медленно исчезала, оставив сегодня только замороженные остатки около полюсов.

Этот «низкоскоростной слой», вероятнее всего, состоит из породы с высокой пористостью, насыщенной жидкой водой, что можно сравнить с пропитанной губкой. Такое явление напоминает водоносные горизонты на Земле, где грунтовые воды проникают в поры горных пород.

Ученые рассчитали, что подземный «водоносный слой» на Марсе имеет достаточный объем воды, чтобы образовать океан глубиной от 520 до 780 м. Это в несколько раз больше, чем количество воды в ледяном покрове Антарктиды.

Ученым удалось сделать это открытие благодаря двум падениям метеоритов в 2021 году, а также марсотрясению в 2022 году. Эти события вызвали сейсмические волны, которые распространились по коре планеты, подобно тому, как волны расходятся по поверхности воды, когда в пруд бросают камень.

Сейсмометр InSight зарегистрировал колебания, вызванные этими событиями, после чего ученые использовали высокочастотные сигналы сейсмических волн для создания карты скрытых слоев земной коры. Рассчитанные «функции приемника» показали, как волны отражаются и распространяются между слоями, напоминая эхо в пещере. Благодаря им ученые смогли определить границы между разными породами и обнаружить водный слой на глубине от 5,4 до 8 км.

Жидкая вода является ключевым элементом для жизни, и возникает вопрос о том, могут ли древние экосистемы Марса продолжать существовать в глубоких водоносных породах. Исследования воды на планете потенциально могут обеспечить не только жизнедеятельность в виде микробов, но и поддержку для будущих человеческих миссий, предоставляя питьевую воду, кислород и топливо.