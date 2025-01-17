Гены играют важную роль в риске развития депрессии. Одно из самых масштабных исследований такого рода позволило установить связь 293 ранее неизвестных генетических вариаций с этим состоянием, что может помочь в дальнейшем лечении депрессии.

В ходе исследования ученые обнаружили новые генетические факторы риска во всех основных мировых популяциях. Это позволяет прогнозировать вероятность развития депрессии у людей из разных этнических групп. Более глубокое понимание того, как гены влияют на заболевание, поможет усовершенствовать методы лечения. В исследовании были использованы анонимные данные более чем 5 млн человек.

«В нашем понимании клинической депрессии существуют огромные пробелы, которые ограничивают возможности улучшения результатов для страдающих от нее людей, — говорит психиатр-биолог Эндрю Макинтош. — Более масштабные и глобально репрезентативные исследования жизненно необходимы для получения информации, необходимой для разработки новых и более эффективных методов лечения, а также для предотвращения заболевания у тех, кто подвержен повышенному риску развития этого состояния».

Генетический анализ был основан на данных почти 689 тыс. человек с диагнозом «глубокая депрессия» и 4,3 млн человек без этого заболевания из 29 стран и разных этнических групп. Это делает данное исследование одним из крупнейших на сегодняшний день в области изучения депрессии и генетики.

Огромная доля обнаруженных вариантов генов была найдена благодаря тому, что почти четверть участников исследования были представителями разных неевропейских национальностей. Это означает, что в будущем можно будет более точно предсказывать депрессию и более эффективно лечить ее в любой популяции.

Хотя каждый вариант повышает риск развития депрессии лишь на небольшую величину, наличие нескольких вариантов в комбинации может быть значительным. Эти генетические влияния добавляются к другим факторам риска депрессии, включая то, как люди спят и что едят.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что депрессия является высокополигенным заболеванием, и открывают пути для последующего использования этих данных для улучшения лечения людей с депрессией», — говорит генетический эпидемиолог Кэтрин Льюис.

Исследователи также смогли связать выявленные ими генетические варианты с конкретными типами нейронов мозга, в частности с возбуждающими нейронами в гиппокампе и миндалинах. Это не только говорит об изменениях в мозге, которые могут сопровождаться или провоцировать депрессию, но и раскрывает больше информации о том, как депрессия связана с другими проблемами в мозге, такими как тревожность или болезнь Альцгеймера.

«Наше исследование выявило сотни дополнительных генетических вариантов, которые играют определенную роль в развитии депрессии, — говорит Льюис. — Депрессия — очень распространенное расстройство, и нам еще предстоит многое узнать о ее биологических основах».

Ранее другое исследование определило гены и генетические варианты, увеличивающие риск эпилепсии, — это может улучшить ее диагностику и методы лечения. В рамках сотрудничества 40 научных групп создали интерактивный веб-портал для анализа собранных данных, что облегчит изучение механизмов заболевания и учет его особенностей у пациентов.