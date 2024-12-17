Рекордные выбросы углерода в прошлом, 2023 году могли быть признаком того, что природные системы удаления углерода выходят из строя, предупреждает исследование. Это может значительно ускорить и без того опасное глобальное потепление.

Прошлогодний рост концентрации CO2 в атмосфере сопровождался рекордной жарой. Международная группа исследователей обнаружила, что высокие температуры, вероятно, оказали сильное негативное влияние на способность наземных экосистем перерабатывать углерод.

Так как ранее океанические и наземные процессы поглощали около половины всех антропогенных выбросов CO2, возможность столь значительного снижения мощности является серьезной причиной для беспокойства.

«Природа до сих пор уравновешивала наше злоупотребление. Этому приходит конец» — сказал директор Потсдамского института исследований воздействия климата Йохан Рокстрем на мероприятии «Неделя климата в Нью-Йорке».

Текущие климатические модели не учитывают коллапс поглотителей углерода, что потенциально объясняет, почему глобальное потепление происходит быстрее, чем прогнозировалось. До сих пор ученые предполагали, что ошиблись в моделировании, или винили изменившиеся правила судоходства в сокращении количества теплоотражающих аэрозолей.

Предварительные результаты исследований эколога Университета Цинхуа Пию Кэ и его коллег свидетельствуют о том, что в 2023 году поглощение углерода на суше замедлилось — по крайней мере на время. Они обнаружили, что, хотя выбросы CO2 увеличились всего на 0,6% по сравнению с предыдущим годом, рост, зафиксированный в атмосфере над станцией Мауна-Лоа, оказался на целых 86% выше, чем в 2022 году.

Предыдущие исследования показали, что способность океана поглощать CO2 также была подорвана. Это влечет за собой беспрецедентное ослабление осадконакопления на суше и в океане и поднимает вопрос о том, где и почему произошло это сокращение.

Аналитики подсчитали, что все процессы, связанные с поглощением CO2 на суше, — от дыхания деревьев до микробов, закапывающих проблемные молекулы в почву, — забирают обратно не больше углерода, чем изначально производили естественные процессы на суше.

«Этот результат вызывает тревогу, поскольку в 2024 году температура оставалась очень высокой», — пишут Ке и его коллеги. Тропические леса Амазонки, которые на протяжении многих лет страдают от засух и пожаров, внесли наибольший вклад в ежегодное глобальное сокращение площади суши. Если бедствия, вызванные изменением климата, являются основной причиной потери поглотителей углерода на суше, проблема может быть временной.

Прогнозируемое явление Ла-Нинья (несущее с собой охлаждение Тихого океана — прим.ред.), как ожидается, вернет осадки в критические районы. Это дает исследователям надежду, что поглощение углерода может вернуться к прежним уровням в ближайшие годы. Однако большая часть уже нанесенного ущерба будет иметь долгосрочный характер.

«Выжженные леса в Канаде не восстановят свои запасы углерода полностью в течение следующих десятилетий, учитывая, что бореальным деревьям требуется около 100 лет, чтобы восстановить свою первоначальную биомассу», — объясняют Ке и его команда .

Поскольку попытки найти решения в области технологий все еще продолжаются, естественные способности Земли поглощать углерод остаются единственным средством широкомасштабного удаления углерода. Попытки усилить природные поглотители углерода до сих пор были неудачными, а крупные проекты, даже в богатых странах, не достигли своих целей.

«Нам действительно нужно решить большую проблему выбросов от сжигания ископаемого топлива во всех секторах», — подчеркнул метеоролог Эксетерского университета Пьер Фридлингштейн.

Ранее исследование, проведенное Университетом Восточной Англии (UEA) и Плимутской морской лабораторией (PML), показало, что Южный океан поглощает больше углекислого газа (CO2), чем считалось ранее. Прямые измерения «воздух — море» показывают, что предыдущие модели недооценивали поглощение CO2, что подчеркивает необходимость более точных оценок климата.