Исследователи обнаружили вторые «часы» в мозге, работающие под действием дофамина, параллельно с биологическим 24-часовым циклом. Это потенциально объясняет чередование состояний мании и депрессии при биполярном расстройстве.

Согласно новому исследованию, недавно обнаруженный ритм мозга, работающий параллельно с естественным циклом сна и бодрствования организма, может объяснить, почему у людей с биполярным расстройством наблюдаются смены состояний от мании до депрессии.

«Наша модель предлагает первый универсальный механизм переключения или цикличности настроения, который действует аналогично Солнцу и Луне, вызывающим весенние приливы в определенное, повторяющееся время», — пояснил ведущий автор Кай-Флориан Сторч, доцент кафедры психиатрии Университета Макгилла и научный сотрудник Исследовательского центра Дугласа.

Результаты показывают, что регулярно происходящие смены настроения у пациентов с биполярным расстройством контролируются двумя часами: биологическими 24-часовыми часами и теми, которые приводятся в действие нейронами, вырабатывающими дофамин, которые обычно влияют на бдительность.

Маниакальное или депрессивное состояние может возникнуть в зависимости от того, как эти двое часов, которые работают с разной скоростью, выравниваются в определенное время. Авторы утверждают, что этот второй механизм, основанный на дофамине, вероятно, остается неактивным у здоровых людей.

Для проведения исследования ученые активировали вторые часы у мышей, чтобы создать поведенческие ритмы, похожие на перепады настроения при биполярном расстройстве. Когда они нарушили работу нейронов, вырабатывающих дофамин в центре вознаграждения мозга, эти ритмы прекратились. Это подчеркивает, что дофамин — ключевой фактор перепадов настроения при биполярном расстройстве.

Исследователи утверждают, что современные методы лечения биполярного расстройства направлены на стабилизацию настроения, но зачастую не устраняют основные причины перепадов настроения.

«Наше открытие генератора ритма возбуждения на основе дофамина открывает новую и четкую цель для лечения, которое должно быть направлено на коррекцию или подавление этих часов для снижения частоты и интенсивности эпизодов перепадов настроения», — сказал Сторч.

Остается неизвестным точная молекулярная работа дофаминовых часов, а также генетические и экологические факторы, которые могут активировать их у людей. Следующим шагом исследовательской группы станет сосредоточение внимания на этих молекулярных «шестеренках» и изучение этих потенциальных триггеров.

В организме человека функционирует сеть суточных (циркадных) часов, которые влияют на большинство сфер здоровья, включая сон и метаболизм. Центральные часы в мозгу тесно связаны с суточными ритмами сна. Исследователи провели эксперимент и сдвинули режим дня человека на пять часов. Такие же «часовые» механизмы есть и в других тканях — печени, мышцах и жировой ткани. Они играют важную роль в метаболизме.