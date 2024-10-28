Слух — это навык, который большинство людей воспринимает как должное. Но исследования показывают, что взрослым следует прислушиваться к изменениям в своем слухе, поскольку проблемы со слухом могут быть связаны с развитием слабоумия в пожилом возрасте.

Исследование, проведенное в 2021 году с участием более 80 тыс. взрослых людей старше 60 лет, показало, что у тех, кто испытывает трудности с восприятием речи в шумной обстановке, повышается риск развития деменции — общего термина для состояний, характеризующихся потерей памяти и трудностями с речью и другими навыками мышления.

Исследование пополнило доказательства того, что проблемы со слухом могут быть не просто симптомом деменции, но и фактором риска ее развития, который может предупреждать людей, их семьи или врачей о ее начале еще до того, как начнется ухудшение.

По словам эпидемиолога и автора исследования Томаса Литтлджонса, результаты, хоть и предварительные, но они свидетельствуют о том, что нарушение слуха, вызванное речью в шуме, может представлять собой перспективную цель для профилактики деменции.

В 2017 году потеря слуха была указана наряду с курением и физической неактивностью как один из девяти основных, изменяемых факторов риска деменции. Данный отчет Lancet вскоре был обновлен в 2020 году, чтобы включить еще три фактора риска, доведя общее количество до 12. В 2024 году третье обновление отчета Lancet добавило еще два, и общее количество изменяемых факторов риска достигло 14.

Эти факторы риска являются элементами образа жизни и общего состояния здоровья человека, которые можно улучшить, тем самым снизив вероятность возникновения заболеваний.

В отчетах журнала Lancet подсчитано, что из всех факторов риска развития деменции потеря слуха может иметь самое большое значение. Так, у людей среднего возраста с нерешенной проблемой потери слуха вероятность развития деменции в 5 раз выше.

Для изучения данного вопроса ученые из Оксфордского университета обратились к Британскому биобанку — исследовательской базе данных, созданной для выявления связей между генетикой, факторами окружающей среды и показателями здоровья значительной части населения Великобритании.

Риск развития деменции был проанализирован для группы из более чем 82 тыс. женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше, не страдающих деменцией и прошедших оценку слуха в начале исследования.

Участники прошли тестирование на слух, воспринимающий речь в шумной обстановке, в данном случае, им нужно было распознавать произносимые числа на фоне белого шума. Согласно медицинским записям, примерно через 11 лет у 1 285 участников развилась деменция.

«У участников с плохим слухом риск развития деменции был почти в 2 раза выше, чем у тех, у кого был хороший слух», — сказал Литтлджонс. Исследователи также рассмотрели, связаны ли нарушения слуха у людей с другими факторами, которые, как известно, влияют на риск развития деменции, такими как социальная изоляция и депрессия, оба из которых могут возникнуть, если у людей есть проблемы со слухом.

По словам Литтлджонса, исследователи не нашли никаких доказательств того, что это действительно так. Чтобы убедиться в этом, он и его коллеги провели некоторые сравнения данных, чтобы выяснить, могла ли на самом деле на слух людей повлиять скрытая, необнаруженная деменция — так называемая обратная причинно-следственная связь.

Однако риск развития деменции, проявляющейся в виде проблем со слухом, не был выше у участников исследования, у которых деменция развилась раньше (через 3 года), чем у тех, у кого она развилась позже (через 9 лет). Он остался примерно таким же.

Это не первое исследование, обнаружившее связь между потерей слуха и деменцией, но команда заявила, что оно было одним из первых, изучивших риск развития деменции и слуховую способность людей в шумной обстановке, которая является более типичной для повседневной жизни.

Аналогично, исследования из Австралии и Тайваня также обнаружили, что люди с проблемами слуха имеют больший риск развития деменции. Однако эти исследования основывались на данных, предоставленных самими участниками исследования, или на медицинских записях, указывающих на потерю слуха.

«Крупные исследования, такие как UK Biobank, являются мощными инструментами для выявления генетических, медицинских и образа жизни факторов, связанных с такими состояниями, как деменция, — сказала нейробиолог Кэти Стаббс. — Но в исследованиях такого типа всегда сложно отделить причину от следствия».

По словам исследователей, лучшее, что могут сделать эпидемиологические исследования — это найти связи между факторами окружающей среды, здоровьем и болезнями на уровне популяции. Литтлджонс отмечает, что важно помнить, что при таком типе дизайна исследования невозможно сделать вывод о причинно-следственной связи, но это дополняет существующую литературу о том, что нарушение слуха может быть изменяемыми целевыми показателями для снижения риска развития деменции.

Данное исследование также показало, что защита ушей от повреждения слуха с помощью наушников и берушей, а также помощь людям в лучшем слышании с помощью слуховых аппаратов могут потенциально помочь снизить фактор риска развития деменции, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

Слишком мало людей в этом конкретном исследовании использовали слуховые аппараты, чтобы сделать какие-либо твердые выводы, и потребуются клинические испытания, прежде чем исследователи смогут сказать больше. Но это область исследований, которая может дать надежду на понимание и профилактику деменции.

Ранее сообщалось об исследованиях Дэниела Суна в Университете Цинциннати направленных на использование магнитных наночастиц для доставки лекарств непосредственно во внутреннее ухо, что позволит создать принципиально новый, минимально инвазивный метод лечения потери слуха.