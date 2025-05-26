Галактические кости, нити частиц, излучающих радиоволны, проходят через нашу галактику, и у одной из них появилась трещина. Новое исследование, возможно, разгадало причину этого явления.

Если посмотреть на Млечный Путь через мощный телескоп, то можно заметить, что близко к центру галактики есть удлиненные нити, которые, кажется, очерчивают ее спиральную форму. Ученые дали этим структурам прозвище: «галактические кости». Недавно астрономы обнаружили, что одна из костей Млечного Пути «сломана», и они полагают, что теперь нашли возможного виновника.

Согласно данным NASA, эти кости представляют собой огромные удлиненные образования заряженных частиц, которые вращаются по спирали вдоль магнитных полей, проходящих через галактику. Частицы испускают радиоволны, поэтому их можно обнаружить с помощью радиотелескопов.

Ученые нашли несколько таких костей в галактике, среди которых особенно выделяется G359.13142-0.20005, прозванная «Змеей». Эта структура представляет собой нить длиной 230 световых лет с видимой трещиной и является одной из самых ярких. Первоначально предполагалось, что нить могла быть потревожена каким-то пока не обнаруженным объектом.

На приведенном изображении, предоставленном NASA, можно увидеть «Змею», а также тело, которое, по-видимому, взаимодействует со структурой, в середине ее длины. Возможно, это вышеупомянутая нейтронная звезда.

В журнале Monthly Notice of the Royal Astronomical Society было опубликовано исследование Гарвардского университета. Целью работы была проверка этой гипотезы. В ходе исследования ученые обнаружили признаки пульсара — быстро вращающейся нейтронной звезды. Ее местоположение совпадает с регионом, где находится сломанная кость. Пульсары — это чрезвычайно плотные небольшие остатки, которые остались после взрыва сверхмассивной звезды.

Используя рентгеновскую обсерваторию NASA Chandra, которая вращается вокруг Земли, а также телескоп MeerKAT в Южной Африке и Very Large Array в Нью-Мексико — две системы, которые обнаруживают радиоволны, — ученые обнаружили в нити следы, похожие на следы пульсара. На основании данных этих обсерваторий они оценили, что этот пульсар ударил по кости со скоростью от 1 609 000 до 3 218 000 км в час. Предполагается, что столкновение исказило магнитное поле кости, вызвав деформацию ее радиосигнала.

На приведенном выше изображении, предоставленном NASA, можно увидеть «Змею», а также тело, которое, по-видимому, взаимодействует со структурой, в середине ее длины. Возможно, это вышеупомянутая нейтронная звезда.

Пульсары — это альтернативные версии нейтронных звезд, которые, помимо компактности, вращаются с высокой скоростью и генерируют сильные магнитные поля. В настоящее время не существует приборов, способных увидеть их непосредственно из-за их размера и удаленности, но радиотелескопы могут обнаруживать излучаемые ими электромагнитные волны и преобразовывать их в звук.