Два новых исследования обнаружили схожесть между песнями китов и человеческой речью, что поставило под сомнение понимание эволюции языка. Одно из них выяснило, что горбатые киты могут быть столь же эффективны в коммуникации, как и люди, а другое отметило, что структуры их песен соответствуют языковым закономерностям, характерным для человека.

Unsplash: фото Todd Cravens

«Эти результаты ставят под сомнение традиционные представления об уникальности человеческого языка, подчеркивая существенные сходства между эволюционно удаленными группами», — комментирует Саймон Кирби, профессор эволюции языка в Эдинбургском университете.

Способности китов могут углубить понимание языков других животных и человеческого языка в целом. Все большее число исследований демонстрирует, что у многих видов существуют сложные системы коммуникации с характеристиками, ранее считавшимися исключительными для человека.

В своей работе об эффективности коммуникации, этиолог и специалист по вычислительной технике Мейсон Янгблад из Университета Стоуни-Брук применил ряд лингвистических законов для анализа 51 человеческого языка и 65 511 последовательностей песен китов.

Янгблад отмечает, что естественный отбор способствовал развитию эффективной коммуникации, что позволяет людям быстро и легко обмениваться важной информацией. Он признает, что сложные сигналы могут передавать больше данных, а избыточность помогает сохранить точность, но эти преимущества имеют свои недостатки. Пустая болтовня требует времени и энергии, а также может привлечь внимание хищников.

Янгблад провел количественный анализ эффективности коммуникации между людьми и китами, используя два ключевых лингвистических принципа: закон Менцерата и закон Ципфа об аббревиациях. Закон Менцерата утверждает, что эффективность общения возрастает, когда более длинные последовательности, такие как слова, предложения или музыкальные композиции, состоят из более коротких элементов, таких как отдельные слова, фонемы или ноты.

Для своего исследования Янгблад проанализировал звуковые последовательности, издаваемые 16 видами китообразных, включая усатых, а также зубатых китов, таких как дельфины. В качестве контрольной группы он также изучил 51 человеческий язык.

Крики 11 из 16 исследуемых видов китов соответствуют закону Менцерата в равной степени, что человеческая речь. Исключением были косатки, дельфины Гектора, дельфины Комерсона, дельфины Хевисайда и северотихоокеанские гладкие киты.

Что касается закона Ципфа, то у большинства изучаемых видов китов данный закон не наблюдался. Однако он был замечен у горбатых и синих китов, при этом только горбатые киты продемонстрировали такие же результаты, как и люди в соблюдении этого принципа.

Во втором исследовании ученые сосредоточились на песнях горбатых китов, используя количественные методы, которые обычно применяются для оценки речи младенцев. В предыдущих исследованиях была выявлена важная особенность человеческого языка, которая, похоже, содействует его обучению и сохранению в разных поколениях.

Песни горбатых китов отличаются сложной структурой и часто включают вложенные иерархические компоненты. Киты создают фразы, используя отдельные звуковые элементы, затем повторяют эти фразы для формирования тем, и в конечном итоге объединяют темы в полноценные песни.

Горбатые киты также передают свои песни из поколения в поколение, что схоже с передачей языка у людей. Если статистические свойства человеческих языков развивались для более эффективной культурной передачи, как утверждают авторы, то аналогичные характеристики должны проявляться и в песнях китов.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи проанализировали записи песен горбатых китов, собранные на протяжении восьми лет, применяя методы сегментации речи, разработанные для младенцев.

Исследователи подчеркивают, что длина подпоследовательностей также соответствует закону краткости Ципфа, который утверждает, что более часто используемые языковые единицы, как правило, имеют меньшую длину.

«Применение знаний и методов, использующихся в процессе освоения языка детьми, позволило нам выявить ранее неизвестную структуру в песнях китов», — утверждает Инбал Арнон, первый автор исследования и психолингвист, занимающаяся развитием речи в Еврейском университете в Иерусалиме.

Обнаружение этой скрытой, «похожей на язык» структуры стало неожиданностью, добавляет поведенческий эколог Эллен Гарланд из Университета Сент-Эндрюс. Песни китов лишены семантического значения языка, объясняет она, и могут быть более сопоставимы с человеческой музыкой.

Тем не менее, Гарленд утверждает, что это открытие «убедительно свидетельствует о том, что это культурное поведение имеет решающее значение для понимания эволюции сложной коммуникации в животном мире».

В рамках другого исследования было установлено, что слоны используют уникальные имена для обозначения своих собратьев и общения между собой, в отличие от других животных, например дельфинов и попугаев, которые часто подражают звукам своих сородичей. Для анализа голосов двух стад африканских слонов из саванны в Кении применялся алгоритм искусственного интеллекта.