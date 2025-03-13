Исследование, проведенное доктором Родриго Куианом Кирогой, руководителем группы по изучению нейронных механизмов восприятия и памяти в Научно-исследовательском институте больницы Дель Мар, предоставило первые прямые доказательства того, как нейроны в человеческом мозге хранят воспоминания независимо от контекста, в котором они были получены.

Опубликованное в Cell Reports исследование подтверждает, что нейроны могут распознавать объекты или людей независимо от окружающей среды. Эта способность позволяет мозгу формировать более высокоуровневые абстрактные отношения — фундаментальный аспект человеческого интеллекта.

Это первый случай, когда подобное поведение нейронов было обнаружено у людей. Предыдущие исследования на животных показали, что кодирование понятий значительно различалось в зависимости от контекста. Например, у крыс нейроны по-разному реагировали на один и тот же объект в зависимости от его местоположения, что привело ученых к мысли, что такие воспоминания хранятся в отдельных группах нейронов.

Исследование под руководством доктора Куиана Кироги дало ответы, которые противоречат предыдущим открытиям, поскольку нейронные реакции на определенную концепцию остаются неизменными при изменении контекста, например, при воспоминании о том, что человек видел другого в разных местах.

«Основной принцип нейронного кодирования у людей противоположен тому, что наблюдается у других видов, что имеет важные последствия», — отмечает Куиан Кирога.

Исследование включало данные девяти пациентов в Аргентине и Великобритании, проходящих лечение рефрактерной эпилепсии, которым были имплантированы электроды для индивидуального мониторинга активности определенных групп нейронов. Это позволило исследователям получить точные записи их ответов, в отличие от предыдущих исследований на людях, основанных на записи фМРТ, которая не может различать отдельные нейроны.

Пациентам были представлены две истории с одним и тем же человеком в разных контекстах, подкрепленные изображениями. Благодаря мониторингу отдельных нейронов во время выполнения этого задания исследователи могли наблюдать, какие группы нейронов активировались и как они реагировали в двух историях.

В частности, они подтвердили, что если нейрон реагировал на изображение человека, реакция оставалась одинаковой в обеих историях. Более того, когда пациенты сами пересказывали историю, те же нейроны активировались за секунды до того, как они ссылались на главного героя, и также одинаково для обеих историй.

«Воспоминания хранятся в гораздо более абстрактной форме у людей по сравнению с другими животными. Вы можете думать о концепциях или о чем-либо еще в более абстрактных терминах, независимо от контекста, в котором вы их узнали», — объясняет доктор Куиан Кирога, предполагая, что это может быть одной из основ человеческого интеллекта.

«Эта способность позволяет нам делать гораздо более абстрактные и сложные ассоциации и выводы, чем если бы мы были вынуждены думать о каждой концепции в определенном, конкретном контексте», — утверждает он. Другими словами, люди могут деконтекстуализировать свои воспоминания, чтобы создавать более абстрактные мысли.

До этого ученые обнаружили уникальную форму обмена сообщениями между клетками в человеческом мозге. Это открытие позволяет предположить, что вычислительные возможности человека гораздо более мощные, чем считалось ранее.