Новое исследование показало: пребывание в закрытых помещениях связано с постоянным, но незаметным воздействием микропластика. Каждый день человек вдыхает куда больше микроскопических частиц, чем предполагалось ранее — и большинство из них достаточно малы, чтобы проникать глубоко в дыхательные пути. Результаты опубликованы в рецензируемом научном журнале PLOS One.

Robina Weermeijer, Unsplash

Пластик стал одной из ключевых экологических угроз нашего времени. Его частицы обнаружены в самых разных местах — от морских глубин до человеческой крови. Эти микроскопические фрагменты попадают в организм не только через пищу и воду, но и через воздух.

Группа исследователей из Тулузского университета во Франции провела эксперимент, в ходе которого изучила уровень пластиковой пыли в повседневной жизни. Участники собрали 16 проб воздуха из собственных квартир и автомобилей. Затем эти образцы были проанализированы методом рамановской спектроскопии, позволяющим точно определить содержание микропластика.

Результаты оказались тревожными. Медианное значение концентрации микропластика в жилых помещениях составило 528 частиц на кубический метр, в то время как в салонах автомобилей — до 2238 частиц на кубометр. Причем 94% частиц были меньше 10 микрометров в диаметре, что делает их способными проникать вглубь легочной ткани.

На основе этих данных и учета других работ команда пришла к выводу, что взрослый человек ежедневно вдыхает около 71 000 микропластиковых частиц в закрытых пространствах. Из них примерно 68 000 имеют диаметр менее 10 микрометров.

«Обнаруженная нами концентрация в 100 раз превышает предыдущие экстраполированные оценки», — подчеркивают авторы исследования.

«В среднем 90% своего времени люди проводят в закрытых помещениях, включая дома, на работе, в магазинах, в транспорте и т. д., и все это время они подвергаются воздействию микропластика через вдыхание, даже не задумываясь об этом», — добавляют они.

Хотя механизмы действия микропластика в организме пока окончательно не установлены, все больше данных свидетельствует о его возможной связи с серьезными заболеваниями. По словам ученых, он может повышать вероятность развития некоторых онкологических болезней, нарушений репродуктивной функции, инсультов и других проблем со здоровьем.

Исследователи подчеркивают: необходимо срочно продолжить изучение биологических последствий воздействия микропластика, а также искать пути снижения рисков, связанных с загрязнением воздуха этими частицами.